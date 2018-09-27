Либерман: Израиль готов возобновить работу КПП "Кунейтра"

В четверг, 27 сентября, министр обороны Авигдор Либерман посетил района КПП "Кунейтра" на границе с Сирией.

Министра обороны сопровождали командующий округом генерал-майор Йоэль Стрик и несколько высокопоставленных офицеров ЦАХАЛа.

Беседуя с журналистами, глава оборонного ведомства заявил, что Израиль готов к возобновлению работы КПП. "Мы с самого начала говорили, что не намерены вмешиваться в происходящее в Сирии, нас заботят лишь вопросы безопасности граждан Израиля", – заявил Либерман.

Он добавил: "Все, что зависит от нас готово, и мы ничего не имеем против того, чтобы военнослужащие миротворческого контингента UNDOF возобновили бы патрулировании при помощи солдат ЦАХАЛа". Министр обратил внимание сопровождавших его журналистов, что с сирийской стороны возобновилось патрулирование силами регулярной армии. "Будем надеяться, что все войдет в нормальное русло", – сказал он.

"Сейчас все зависит от сирийский стороны, и я хочу подчеркнуть, что мы будем требовать строгого выполнения каждого пункта соглашения о размежевании сил от 1974 года", – добавил министр обороны.

КПП "Кунейтра" – это единственный пограничный пункт на границе между Израилем и Сирией. Ранее он использовался для курсирования представителей международных организаций, а также сил миротворческого контингента. Помимо этого, через КПП проходили друзы, имеющиеся сирийское гражданство и навещавшие родственников в Сирии. Работа КПП была прервана во время гражданской войны в Сирии.

В ходе беседы с журналистами Авигдор Либерман отказался отвечать на вопросы, касающиеся кризиса в отношениях с Россией в связи с гибелью самолёта Ил-20. "Было опубликовано сообщение пресс-службы ЦАХАЛа, и мне нечего добавить", – сказал Либерман.