Нетаниягу, Ганц и "спасители отечества". Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Вечером 26 сентября в комплексе "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве состоялось мероприятие "Ликуда", посвященное наступлению нового еврейского года. Там было все, как любят в "Ликуде". Почти две тысячи восторженных поклонников, Биньямин и Сара Нетаниягу – и без журналистов. Впервые за много лет правящая партия закрыла доступ прессе, предоставив возможность наблюдать за происходящим через аккаунт Нетаниягу в социальной сети Facebook. Какую цель преследовали в "Ликуде", закрывая доступ СМИ? Предотвратить инциденты или избежать конфуза, если кто-то из активистов позволит себе вольности в общении с прессой? Знают лишь организаторы. Сама речь Нетаниягу была типичным выступлением в контексте нынешней политической ситуации. Глава правительства напомнил потенциальным конкурентам, кто в доме хозяин. "Вы допустите устранение главы партии?" – спросил Нетаниягу собравшихся в зале. "Неееет", – прогремела в ответ толпа. Это был камень в общий огород Гидеона Саара, Исраэля Каца, Юлия Эдельштейна и других возможных соискателей его трона.

Нетаниягу вновь призвал Ганца к созданию правительства национального единства, основательно нашпиговав этот призыв туманными предупреждениями о тяжелых испытаниях, которые нам вот-вот предстоят и о тяжелых решениях, которые нам вот-вот предстоит принять. Кто вспомнит сейчас, что меньше месяца назад Биньямин Нетаниягу объяснял: как это опасно доверить принятие решений Бени Ганцу. Политическая диалектика имеет свои законы. В прошлый раз Нетаниягу использовал этот довод в ноябре 2018 года, когда Авигдор Либерман покинул правительство, а премьер пытался остановить снежный ком и удержать в коалиции Беннета и Шакед.

Мероприятие в "Ганей Тааруха" подвело итог еще одной неделе бесплодных попыток вывести нашу политическую систему из тупика. Президент Ривлин побеседовал с депутатами, понимая то, что понимал и ранее – коалиции ни у кого нет, и усадил за стол Нетаниягу и Ганца. Неизвестно, всерьез ли полагал глава государства, что есть хоть минимальный шанс на договоренность или тоже делал хорошую мину при плохой игре. Но произошло очевидное – за две встречи Нетаниягу и Ганц ни о чем не договорились, и президенту оставалось лишь объявить, что он передает мандат Нетаниягу.

Компромиссное предложение, представленное президентом, согласно которому в случае подачи обвинения, Нетаниягу останется формальным премьер-министром, а обязанности его будет исполнять Бени Ганц, далеко от идеального, но и ситуация, в которой мы находимся, далека от идеальной. В политических кругах циркулирует теория, согласно которой Бени Ганц не принял это предложение лишь потому, что боится Яира Лапида, который, в свою очередь, отвергает саму идею об участии в правительстве с "Ликудом" до тех пор, пока "Ликуд" возглавляет Нетаниягу. Насколько эта теория близка к реальности, не знает никто, однако не случаен тот факт, что наиболее резкие комментарии поступают от представителей "Еш Атид". Яир Лапид полон решимости устранить из политической системы Биньямина Нетаниягу.

К моменту написания этих строк у Нетаниягу осталось 27 дней до истечения срока мандата, полученного им от президента. В случае доказанной необходимости он сможет получить еще 14. Вопрос лишь – зачем. Оценивая ситуацию реально, есть две партии, на союз с которыми Нетаниягу хотя бы теоретически может рассчитывать. Лидер "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман уже заявил в интервью "Кан РЭКА", что не выдвигает предварительных условий для начала переговоров с "Ликудом", и, если предложение последует, Либерман не откажется побеседовать с премьером о жизни. Он правда тут же добавил, что все его требования, включая отказ от союза "Ликуда" с ультраортодоксами, остаются в силе, но история знала повороты и покруче. В 2006 году Либерман совершил шаг, которого не понимал никто: присоединился к правительству Ольмерта. Дело было, напомним, после Второй ливанской, когда популярность премьера не превышала 5%. Тем не менее, Либерман вошел в правительство, мотивировав этот шаг необходимостью "стабилизировать систему" и "спасти ЦАХАЛ". Разве не логично представить, что Либерман поведет себя аналогичным образом и сейчас? Дивиденды, полученные им за верность своему слову и отказ входить в правительство, это инвестиции. Решение ответственного политика спасти страну от третьих выборов даже путем отказа от своих обещаний, может оказаться прибылью. Пост исполняющего обязанности, скажем, по формуле Ривлина, способен стать той соломкой, которую вовремя подстелили.

В партии "Авода" движение навстречу Нетаниягу уже началось. Профсоюзные лидеры, активисты на местах, приближенные Амира Переца призывают его начать переговоры с Нетаниягу. Причем делают они это так активно, что трудно избавиться от ощущения, что он попросил их обратиться к нему. Пока что Перец демонстрирует твердость, заявляя, что не для того сбривал усы, но давление на лидера "Аводы" продолжается, и возможно, что переговоры начнутся. Мейрав Михаэли, Ицик Шмули и Омер Бар-Лев будут не в восторге, однако если Перец примет стратегическое решение начать диалог с "Ликудом", ему под силу преодолеть сопротивление товарищей по партии.

Нетаниягу намерен в кратчайшие сроки изучить перспективы формирования коалиции, и если станет очевидно, что шансов нет, он вернет мандат президенту.

По закону глава государства не обязан передавать мандат второму претенденту, особенно в ситуации, когда шансы того призрачны. После того, как "Яадут а-Тора" потеряла восьмой мандат, даже более чем туманная перспектива создания левоцентристской коалиции с участием ультраортодоксов перестала существовать. Единственное на что может рассчитывать Ганц – это кризис и раскол в "Ликуде" с отстранением от должности Нетаниягу. В настоящий момент этот сценарий не просматривается.

Как говорят в футболе, "money time" начнется, когда президент объявит, что у Кнессета есть 21 день на выдвижение любого депутата, пользующегося поддержкой 61 коллеги. Именно тогда начнутся настоящие торги. Именно тогда, под занавес драмы, на сцене может появиться рыцарь, объявивший себя спасителем отечества и готовый на компромисс. Авигдор Либерман? Амир Перец? Бени Ганц? Кто-то, о ком мы еще не подозреваем? Все возможно.

И несколько слов о слушаниях, которые как самостоятельная плоскость пересекаются с плоскостью политической. Судьба Биньямина Нетаниягу решится до середины декабря. Вероятность того, что Нетаниягу станет обвиняемым, выше, чем шансы на полное закрытие всех трех дел. Задача Нетаниягу – прийти к этому рубежу в качестве премьер-министра. Сегодня никто не решится предсказать – удастся ли ему это.

29 сентября мы отметим начало нового еврейского года. Почти невозможно поверить, что в прошлый Рош а-Шана работал Кнессет 20-го созыва, Авигдор Либерман был министром обороны, и никто не слышал о блоке "Кахоль Лаван".





