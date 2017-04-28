Умер Ион Деген – поэт, врач, легендарный танкист Второй мировой

28 апреля в Гиватаиме умер Ион Деген – поэт и писатель, автор знаменитого стихотворения "Мой товарищ, в смертельной агонии…", легендарный танковый ас, врач и ученый в области ортопедии и травматологии.

Похороны Иона Дегена пройдут в воскресенье, 30 апреля, на кладбище "Кирьят-Шауль" (Тель-Авив), в 11:45.

Ион Деген родился 4 июня 1925 года в городе Могилеве-Подольском (Украина) в семье фельдшера. Мать работала медсестрой в больнице. В двенадцать лет начал работать помощником кузнеца. Увлекался литературой, а также зоологией и ботаникой.

В июле 1941 года Деген добровольцем ушел на фронт в истребительный батальон, состоящий из учеников девятых и десятых классов. Воевал в составе 130-й стрелковой дивизии. Был ранен. Окончил 1-е Харьковское танковое училище. Являлся одним из советских танковых асов: за время участия в боевых действиях в составе 2-й отдельной гвардейской танковой бригады экипажем Иона Дегена было уничтожено 16 немецких танков.

В январе 1945 года, во время Восточно-прусской наступательной операции, получил тяжелое ранение. Был дважды представлен к званию Героя Советского Союза. Первое представление – за бой, в ходе которого его взвод уничтожил 18 "Пантер", второе – за героизм, проявленный в ходе боев на подступах к Кенигсбергу.

В интервью NEWSru.co.il в 2014 году Деген рассказывал о войне так: "Конечно, мне было страшно, но еще больше я боялся, что кто-то подумает, что еврей – трус, что еврей боится. Поэтому всегда лез первым..."

В 1977 году Ион Деген репатриировался в Израиль, где более двадцати лет продолжал работать врачом-ортопедом. Он считал, что его послевоенную судьбу, намерение стать врачом, предопределил фронтовой опыт. "Дело в том, что в госпитале, видя труд врачей, я решил, что и сам стану врачом. Я привык работать досконально. Сейчас видите, рука уже не слушается. А ведь я был хирургом-ортопедом, первым в мировой практике пришил ампутированную руку. Это же не само по себе пришло", - рассказывал Деген.

Стихотворение "Мой товарищ, в смертельной агонии…" было написано Дегеном в декабре 1944 года. Долгое время оно переписывалось и передавалось устно как народное. Об авторстве Дегена стало известно только в конце 80-х годов.





