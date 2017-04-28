28 апреля 2017 г.
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В Израиле

"TMI Маарив": принц Гарри приедет в Израиль

время публикации: 08:32 | последнее обновление: 09:42 блог версия для печати фото
Принц Гарри
Принц Гарри
Принц Гарри на конференции The Landmine Free World 2025

Приложение TMI к газете "Маарив" пишет, что в ближайшее время в Израиль должен прибыть принц Гарри, младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы.

Издание утверждает, что организацией поездки занимается британский миллиардер лорд Морис Сэмюэль Остро. Точные даты визита не называются.

Одной из целей поездки, по сведениям издания, является участие в мероприятиях организации, которая помогает разминированию старых минных полей на севере Израиля.

Отметим, что британская королевская семья старается избегать поездок в Израиль. С момента создания Израиля Виндзоры избегали посещать с официальными визитами бывшую подмандатную территорию Британской короны. Власти Израиля неоднократно направляли соответствующие приглашения, которые без излишней огласки отклонялись. В то же время неофициальные визиты периодически происходили. Так, наследник престола принц Чарльз представлял Великобританию на похоронах премьер-министра Ицхака Рабина в 1995 году и президента Шимона Переса в 2016 году.

9 марта лондонская газета The Times писала, что в 2017 году впервые в истории государство Израиль посетит с официальным визитом представитель британской королевской семьи. Его имя при этом не называлось.

32-летний принц Гарри (принц Генри Уэльский) является выпускником военной академии в Сандхерсте и капитаном запаса полка Blues and Royals Придворной кавалерии армии Ее Величества. Проходил службу в Ираке и Афганистане, принимал участие в боевых операциях, был пилотом вертолета Apache. Летом 2015-го, после десяти лет военной службы, он уволился из вооруженных сил.

Гарри стал первым членом королевской семьи Великобритании, участвовавшим в боевых действиях, после того, как его дядя принц Йоркский воевал в ходе сражений за Фолклендские острова в 1982 году.

После увольнения из рядов вооруженных сил Гарри сосредоточился на благотворительных проектах. Среди прочего он оказывает поддержку международным проектам по разминированию.

В отличие от своего старшего брата Уильяма, Гарри до сих пор неженат и не имеет детей. Сведения разной степени достоверности о его романтических приключениях являются одной из главной тем британских таблоидов. В течение последнего года он встречается с актрисой Меган Маркл.



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Принц Гарри уволился из армии после десяти лет службы







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