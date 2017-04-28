За год в список павших в войнах Израиля и жертв террора внесены 108 имен

По данным министерства обороны Израиля, с предыдущего Дня памяти список павших в войнах Израиля увеличился на 97 имен.

60 военнослужащих и сотрудников служб безопасности погибли или скончались, находясь на действительной службе. Также за этот год скончались 37 инвалидов ЦАХАЛа.

В общей сложности, с 1860 года в рядах военизированных организаций Еврейского Йешува и служб безопасности государства Израиль погибли или скончались во время службы 23.544 человека.

На текущий момент в стране проживает 15.881 член семьи павших в войнах Израиля, включая 9.157 родителей, 4.881 вдову и 1.843 сироты в возрасте до 30 лет.

Список гражданских лиц, ставших жертвами террора, отсчитывается от дня провозглашения независимости Израиля 14 мая 1948 года.

За последний год этот список увеличился на 11 имен и составил 3.117 человек. В списке жертв террора – 122 иностранных гражданина и 100 израильтян, погибших в терактах за границей.

На текущий момент в стране проживают 109 сирот, лишившихся из-за терактов обоих родителей.

Церемонии в День памяти начнутся в 10:00 часов в воскресенье, 30 апреля, открытием Мемориала павшим в войнах Израиля на горе Герцля в Иерусалиме.

В 16:00 часов начнется церемония в здании "Яд ле-Баним" в Иерусалиме.

В 20:00 в стране прозвучит траурная сирена, после чего состоится церемония зажжения памятной свечи у Стены плача в Иерусалиме.

В 21:15 в Кнессете начнется мероприятие "Песни их памяти".

В 11:00 часов в понедельник, 1 мая, прозвучит траурная сирена, после чего на горе Герцля в Иерусалиме начнется государственная церемония памяти павших в войнах Израиля. Еще одна церемония пройдет в это же время на военном кладбище в Кирьят-Шауле.

В 13:00 часов на горе Герцля в Иерусалиме пройдет церемония памяти жертв терактов.

В 20:00 часов на горе Герцля в Иерусалиме начнется церемония зажжения факелов, которая завершит День памяти и откроет празднования Дня независимости.

Министерство обороны организует подвозку полутора миллионов израильтян на 52 военных кладбища по всей стране, выделив для этой цели сотни автобусов, которые будут бесплатно доставлять пассажиров на кладбища в период с 09:15 до 15:00 в понедельник.

На кладбищах будут подготовлены бутылки с водой и свыше 20 тысяч стульев. У входов на кладбища будут дежурить 132 бригады служб скорой медицинской помощи.

Сотрудники министерства и военные атташе возложат на могилы павших в войнах Израиля 130 тысяч букетов цветов.