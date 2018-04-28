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В Израиле

"Наводнение началось не в 15:00, а в 13:15". Расследование трагедии в долине Арава

время публикации: 16:39 | последнее обновление: 17:07 блог версия для печати фото
Спасательная операция в долине Арава. 26.4.18
Яэль Садан, Цур Альфи, Эла Ор, Роми Коэн, Шани Самир, Агам Леви
Гали Белали, Мааян Барум, Ади Раанан, Элин Бар Шалом

В четверг, 26 апреля, после полудня в долине Арава наводнение застигло группу из 25 учащихся курсов предармейской подготовки, приехавших в этот район вечером 25 апреля и совершавших экскурсию по руслу ручья Цафит в рамках образовательной программы. К спасательной операции, которая продолжалась более 10 часов, были привлечены бойцы спецподразделения 669, военные вертолеты и добровольцы.

Спасатели сразу обнаружили 13 подростков, которым удалось самостоятельно спастись. Одиннадцати из них не требовалась медицинская помощь, двое подростков с переохлаждением и ушибами были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Еще девять юношей и девушек были обнаружены либо мертвыми, либо в критическом состоянии, и спасти их было невозможно. Ночью было найдено тело десятой погибшей.

Сайт Mako публикует рассказ одного из выживших в наводнении, Адиэля Хасида. Он вспоминает, что перед тем, как спуститься в русло, инструкторы несколько раз куда-то звонили, где им говорили: опасности нет, наводнение начнется только через несколько часов. Они находились в расщелине, когда услышали грохот падающих камней и шум воды. Инструктор закричал: "Наводнение! Всем наверх!" Адиэль успел успел заскочить на камень, обернулся и увидел, что поток сбил с ног девочек. "Это было дело нескольких секунд", - говорит Адиэль.

Утром 27 апреля полиция сообщила, что по делу о гибели десяти молодых людей в результате наводнения в пустыне Арава были допрошены три человека, отвечавших за подготовку и проведение экскурсии. Двое из них после допроса были арестованы. Третий отправлен под домашний арест.

Mako сообщает, что в ходе расследования выяснилось: инструкторы советовались с выпускником курсов, работающим в метеорологической службе ВВС. Для планирования похода была создана группа в мессенджере WhatsApp. Подозреваемые во время расследования рассказали, что они планировали изменить маршрут из-за погоды и пройти по руслу реки Тамар. В результате, после серии консультаций было решено идти в поход, так как маршрут безопасен до 15:00. Однако наводнение началось в 13:15.

Полиция изъяла телефоны у подозреваемых, чтобы изучить их переписку и понять, как проходил процесс планирования похода.

Сайт 10 канала публикует воспоминания друзей о Цуре Альфи, единственном юноше, погибшем в результате наводнения. По их словам, он любил путешествовать и мечтал служить в подразделении спасателей 669. У Цура была хорошая спортивная подготовка. Когда началось наводнение, он прыгнул на камень и мог бы без труда подняться в безопасное место. Однако, увидев, что его друзей несет потоком, он начал втаскивать их на камень и делал это до тех пор, пока его не захлестнуло течением.



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