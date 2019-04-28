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В Израиле

ШАБАК: был предотвращен теракт-самоубийство, который ХАМАС планировал в день выборов

время публикации: 10:37 | последнее обновление: 11:01 блог версия для печати фото
ШАБАК: был предотвращен теракт-самоубийство, который ХАМАС планировал в день выборов
Выборы в Израиле. 9 апреля 2019 года
ШАБАК: был предотвращен теракт-самоубийство, который ХАМАС планировал в день выборов

В воскресенье, 28 апреля, общая служба безопасности (ШАБАК) разрешила к публикации информацию о том, что был предотвращен теракт-самоубийство, который террористическая группировка "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) планировала осуществить 9 апреля, в день выборов в Кнессет.

В рамках расследования был задержан 23-летний Яхья Абу Дийя из деревни Аз-Заим (восточный пригород Иерусалима), который должен был стать смертником. Он должен был осуществить теракт в день выборов или накануне. Не исключено, что смертник должен был взорваться в Иерусалиме.

Согласно опубликованным данным, теракт планировался руководством "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) в Газе.

Напомним, что 2 апреля, за неделю до выборов, был задержан один из лидеров ХАМАСа в Рамалле 64-летний шейх Хасан Юсуф. Он был приговорен к шести месяцам административного ареста с возможностью продления срока. Связано ли задержание шейха с подготовкой ХАМАСом теракта-самоубийство в день выборов, неизвестно.

В марте боевики ХАМАСа дважды обстреливали центральные районы Израиля из Газы. Египетские источники сообщали, что эти обстрелы были осуществлены по указанию властей Ирана, стремившихся повлиять на израильские выборы. Источник в ХАМАСе утверждал, что одной из целей запуска ракет было поражение на выборах премьер-министра Биньямина Нетаниягу. При этом официально ХАМАС настаивал на том, что запуски ракет были "ошибочными" или "случайными".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 апреля 2019 г.
Один из лидеров ХАМАСа Хасан Юсуф приговорен к 6 месяцам административного ареста
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 апреля 2019 г.
Израильские военные вновь задержали лидера ХАМАСа шейха Хасана Юсуфа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 апреля 2019 г.
ХАМАС сообщил график реализации договоренностей с Израилем
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 марта 2019 г.
Источники в Египте и Газе: центр Израиля был дважды обстрелян по требованию Ирана





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