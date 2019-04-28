Из тюрем Израиля освобождены двое сирийцев

В воскресенье, 28 апреля, из израильских тюрем были освобождены двое граждан Сирии Хамис Ахмад и Зидан Тауиль. Около 11:00 на пограничном переходе Кунейтра они были переданы представителям миротворческого контингента ООН в Сирии (UNDOF) и России.

Хамис Ахмад (55), житель лагеря беженцев Ярмук и активист ФАТХа, находился в израильской тюрьме с 2005 года. Он был арестован за попытку нападения на одну из баз ЦАХАЛа и приговорен к 18 годам тюремного заключения.

Зидан Тауиль (57), житель деревни Аль-Хадр, отбывал срок с июля 2008-го за уголовные преступления, связанные с продажей наркотиков, и должен был выйти на свободу в июле этого года.

Эти заключенные были освобождены после возвращения останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля.

По сведениям сирийских СМИ, Дамаск пытается добиться освобождения еще двух заключенных: Садаки аль-Маката и Амаля Абу Салаха. Речь идет о жителях израильского друзского населенного пункта Мадждаль-Шамс. У этих заключенных, по всей видимости, есть сирийские паспорта.

О решении властей Израиля освободить двух сирийцев из тюрьмы после передачи останков Баумеля стало известно в субботу, 27 апреля. Это решение вызвало критику со стороны оппозиции, так как оно было принято премьер-министром Биньямином Нетаниягу по согласованию исключительно с президентом Реувеном Ривлиным и юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом. Этот вопрос не обсуждался военно-политическим кабинетом, и правительство не принимало никакого решения. Отметим, что в соответствии с поправкой к закону о правительстве, принятой по инициативе министра экологии Зеэва Элькина, лишь кабинет министров имеет право принимать решение об освобождении террористов.

Два министра, входящие в состав военно-политического кабинета, отказались в ответ на обращение NEWSru.co.il комментировать данный эпизод. Из пресс-службы президента Ривлина передали следующее: "После того, как материалы были переданы президенту, и в связи с особыми обстоятельствами дела, отдел амнистий канцелярии главы государства обратился к юридическому советнику правительства с просьбой получить разрешение на подобный шаг. После получения согласия юридического советника правительства президент воспользовался своими полномочиями амнистировать заключенных. Этими полномочиями он наделен в соответствии с Основным законом о президенте".

Из пресс-службы министерства юстиции передали: "Через несколько дней после похорон Захарии Баумеля, представители правительственных структур обратились к юридическому советнику правительства с просьбой представить заключение о возможности освобождения двух сирийских заключенных, находящихся в Израиле, путем предоставления им амнистии президентом государства в качестве жеста доброй воли. После изучения всех обстоятельств дела и в связи с особыми обстоятельствами было принято решение, что в данном случае нет юридических препятствий для предоставления амнистии президентом".

В правительственных кругах в Иерусалиме утверждают также, что решение об освобождении заключенных было принято уже после возвращения в Израиль тела Захарии Баумеля, а не являлось частью какой-либо сделки.

Министр юстиции Айелет Шакед заявила в ходе празднований мимуны в Мевасерет Ционе: "Министерство юстиции и канцелярия президента принимали участие в этом процессе. И президент и я были в курсе дела, все осуществлялось в полном соответствии с законом, с ведома и разрешения юридического советника правительства".

27 апреля высокопоставленный израильский чиновник заявил, что после возвращения тела военнослужащего Захарии Баумеля израильскими властями было принято решение освободить двух сирийских заключенных в качестве жеста доброй воли. "Этот вопрос не обсуждался заранее", – подчеркнул он.

3 апреля стало известно, что в ходе секретной операции ЦАХАЛа в Израиль было возвращено тело Захарии Баумеля, пропавшего без вести во время битвы в районе деревни Султан Якуб в 1982 году, во время Первой ливанской войны. На следующий день сирийское государственное телевидение сообщало, что официальному Дамаску ничего не было известно об обнаружении и передаче Иерусалиму останков солдата ЦАХАЛа. Источник в правительстве Сирии заявил журналистам, что история с передачей тела может свидетельствовать о связи террористов "Исламского государства" с израильской разведкой "Мосад". В тот же день в российском министерстве обороны состоялась церемония, в ходе которой главе израильского правительства Биньямину Нетаниягу, находившемуся с визитом в Москве, были переданы ботинки и комбинезон Захарии Баумеля. Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с Биньямином Нетаниягу заявил, что могила с останками солдата ЦАХАЛа Захарии Баумеля была обнаружена российскими военными.





