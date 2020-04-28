Вступили в силу правила карантина, введенного на День независимости

В 17:00 28 апреля вступили в силу распоряжения по карантину на День независимости. Перемещения между городами запрещены (кроме исключительных случаев). На дорогах страны установлены 44 полицейских блокпоста для обеспечения соблюдения вводимых ограничений.

Согласно распоряжениям минздрава, утвержденным правительством, с 17:00 гражданам разрешено покидать дома только с целью приобретения лекарств, а также жизненно необходимых товаров и услуг. Приобретать их можно исключительно на территории своего населенного пункта. Продуктовые магазины будут закрыты.

Разрешено удаляться от дома с целью прогулок не более чем на 100 метров. Допускается передача несовершеннолетнего ребенка от одного родителя другому, в случае если родители разведены.

Разрешено выходить из дома также, чтобы оказать помощь человеку, нуждающемуся в ней.

Эти ограничения действуют с 17:00 вторника, 28 апреля, до 20:00 среды, 29 апреля. Работа общественного транспорта возобновится в 5:00 четверга, 30 апреля.

Правила, которые будут действовать после Дня независимости

С 30 апреля вновь вступят в силу послабления в режиме карантина. Будут открыты все магазины, кроме закрытых торговых центров (открытые торговые центры, подобные "Биг", возобновят работу).

Будет разрешено возобновить работу заведений общественного питания в режиме take away (без возможности сидеть в ресторанах и кафе). Также разрешено открыть парикмахерские и салоны красоты.

Для всех торговых точек установлены единые правила гигиены и соблюдения социальной дистанции между посетителями и между покупателем и продавцом. Число покупателей, которые могли бы одновременно находиться в магазине, ограничено. Владелец магазина обязан обеспечить регуляцию очереди и соблюдение в очереди социальной дистанции.

Владельцы бизнесов по возможности должны обеспечивать измерение температуры входящих бесконтактным градусником и выяснение состояния здоровья. При работе с клиентами работники должны быть в защитных масках и с одноразовыми резиновыми перчатками на руках, они обязаны соблюдать социальную дистанцию (не менее двух метров).

В парикмахерских должно быть не более двух клиентов на одного мастера. В маленьких помещениях парикмахерских одновременно не может находиться более четырех клиентов, в парикмахерских площадью 75-100 кв.м – не более шести, в помещениях площадью более 100 кв.м – не более восьми клиентов. На клиенте и работнике должны быть защитные маски, работник должен иметь на руках одноразовые защитные перчатки. При условии соблюдения аналогичных правил разрешается открывать салоны красоты.

За нарушение установленных правил будет налагаться штраф. Возможно также наказание в виде лишения свободы сроком до 6 месяцев.

Муниципальные инспекторы и сотрудники управления охраны природы и национальных парков уполномочены штрафовать нарушителей, в частности за появление в общественных местах без защитных масок (штраф 200 шекелей). Причем отменена практика предупреждений с последующим штрафом: за нахождение без маски в общественном месте полицейский или инспектор теперь могут выписать штраф без предупреждения.

Принято решение разрешить всем работникам сферы социального обеспечения вернуться к своей деятельности (ранее такое разрешение было дано только муниципальным соцработникам).

Однозначного решения по поводу работы рынков правительством принято не было.

Пока останутся в силе ограничения на перемещения граждан пешком: от своего дома для прогулки можно удаляться не более чем на 100 метров, для занятий спортом (в одиночку или вдвоем, но не более) – до 500 метров. Некоторые министры настаивали на отмене этого ограничения. Дискуссия по данному вопросу продолжается.

В населенных пунктах с преимущественно мусульманским населением в течение месяца Рамадан (23 апреля – 23 мая) введен жесткий карантин в вечерние часы.