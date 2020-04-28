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NEWSru.co.il :: В Израиле28 апреля 2020 г., 11:03

В Израиле прозвучала траурная сирена

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В Израиле прозвучала траурная сирена

В 11:00 на территории Израиля прозвучала траурная сирена Дня памяти павших. ВВС совершили полет над военным кладбищем на горе Герцля в Иерусалиме.

Там на военном кладбище начинается официальная церемония Дня памяти. Церемония пройдет без участия публики, и в ней примут участие президент государства Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Нафтали Беннет и главы оборонных структур.

В 13:00 на горе Герцля состоится церемония памяти жертв террора. Эта церемония также пройдет без участия публики.

В 16:00 там же состоится церемония памяти бойцов подполья, погибших в борьбе за независимость еврейского государства. В этой церемонии публика также не примет участия.

В течение всего дня в Зале памяти на горе Герцля солдаты ЦАХАЛа будут зачитывать имена павших. Эта инициатива министра обороны Нафтали Беннета будет воплощена впервые в год, когда семьям павших запрещено посещать могилы близких в День памяти из-за эпидемии коронавируса.

В 19:40 на горе Герцля начнется церемония открытия мероприятий Дня независимости Израиля.

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