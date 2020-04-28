День памяти павших: церемонии, мероприятия и запрет на посещение военных кладбищ

28 апреля по всей стране пройдут церемонии Дня памяти павших солдат и жертв террора.

В 11:00 по всей стране прозвучит двухминутная траурная сирена. После этого ВВС совершат полет над военным кладбищем на горе Герцля в Иерусалиме и над Залом памяти.

В 11:02 на военном кладбище на горе Герцля начнется официальная церемония Дня памяти. Церемония пройдет без участия публики, и в ней примут участие президент государства Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Нафтали Беннет и главы оборонных структур.

В 13:00 на горе Герцля состоится церемония памяти жертв террора. Эта церемония также пройдет без участия публики.

В 16:00 там же состоится церемония памяти бойцов подполья, погибших в борьбе за независимость еврейского государства. В этой церемонии публика также не примет участия.

В течение всего дня в Зале памяти на горе Герцля солдаты ЦАХАЛа будут зачитывать имена павших. Эта инициатива министра обороны Нафтали Беннета будет воплощена впервые в год, когда семьям павших запрещено посещать могилы близких в День памяти из-за эпидемии коронавируса.

В 19:40 на горе Герцля начнется церемония открытия мероприятий Дня независимости Израиля.

Напомним, что, начиная с 16:00 27 апреля, все военные кладбища закрыты для посещения. У въездов на кладбища установлены блокпосты. Полиция просит граждан соблюдать распоряжения правительства. Однако полиция не будет вступать в конфликты с нарушителями этого распоряжения и не будет штрафовать тех, кто, несмотря на запреты и разъяснительную работу, решит посетить могилы своих близких.

Утром 28 апреля премьер-министр Биньямин Нетаниягу распространил обращение к семьям павших. "В этом году мы отдаем дань памяти павших одновременно с борьбой с эпидемией коронавируса. Я знаю, как это тяжело, знаю, потому что хотел бы быть в этот день рядом с могилой моего брата, так же как и вы хотели бы посетить могилы своих близких. Они хотели бы, чтобы мы все продолжали жить в безопасности и берегли свое здоровье", – говорится в обращении премьер-министра.

Мероприятия Дня памяти открылись 27 апреля государственной церемонией, состоявшейся на горе Герцля в Иерусалиме. Президент государства Реувен Ривлин обратился к семьям павших. "Сегодня вы одни, каждый в своем доме. Мы не можем быть с вами, мы не можем стоять рядом с вами на военных кладбищах, не можем обнять вас, когда звучит сирена", – сказал он. Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави заявил, выступая на церемонии: "Несмотря на расстояние, весь народ Израиля сегодня с семьями павших. Каждый в своем доме останавливает обычный ход жизни и посвящает время памяти павших".