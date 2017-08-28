Депутат Кнессета Орен Хазан стал отцом

В понедельник, 28 августа, у депутата Кнессета Орена Хазана ("Ликуд") и его супруги Ринат родилась дочь.

Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсети Facebook. Он разместил фотографию с новорожденной и написал: "Мамочка, я отец".

Хазан женился 12 февраля этого года в зале торжеств "Дория" возле Кирьят-Гата. На свадьбе присутствовали министры и депутаты Кнессета.

Избранницей политика стала 26-летняя Ринат Котковски, с которой он познакомился, когда она работала секретарем в канцелярии гендиректора Кнессета.