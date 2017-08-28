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Депутат Кнессета Орен Хазан стал отцом

время публикации: 11:08 | последнее обновление: 11:15 блог версия для печати фото
Орен Хазан

В понедельник, 28 августа, у депутата Кнессета Орена Хазана ("Ликуд") и его супруги Ринат родилась дочь.

Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсети Facebook. Он разместил фотографию с новорожденной и написал: "Мамочка, я отец".

Хазан женился 12 февраля этого года в зале торжеств "Дория" возле Кирьят-Гата. На свадьбе присутствовали министры и депутаты Кнессета.

Избранницей политика стала 26-летняя Ринат Котковски, с которой он познакомился, когда она работала секретарем в канцелярии гендиректора Кнессета.

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