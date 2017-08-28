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Дело о гибели Илана Янкелевича: офицер признан виновным в причинении смерти по халатности

время публикации: 15:45 | последнее обновление: 15:45 блог версия для печати фото
Дело о гибели Илана Янкелевича: офицер признан виновным в причинении смерти по халатности

В понедельник, 28 августа, офицер в звании майора был осужден по делу о гибели младшего сержанта Илана Янкелевича. Офицер был признан виновным в причинении смерти по халатности.

Военный суд приговорил его к трем месяцам тюремного заключения, которое он будет отбывать на армейских работах. Также рекомендовано задержать его продвижение по службе на три года.

19-летний Илан Янкелевич, солдат разведывательного подразделения, утонул 27 июля 2016 года в искусственном водном резервуаре на территории регионального совета Эшколь.

По результатам расследования начальник военной разведки генерал-майор Герци Галеви отстранил от должности трех командиров, двоих в звании младшего лейтенанта и одного в звании майора.

6 марта 2017 года военная прокуратура передала в суд обвинительное заключение против троих офицеров. Двое из них обвинялись в причинении смерти по халатности, еще один - в халатности.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 марта 2017 г.
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