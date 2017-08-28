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В Израиле

БАГАЦ: нелегалы из стран Африки могут быть высланы из Израиля

время публикации: 16:44 | последнее обновление: 16:44 блог версия для печати

В понедельник, 28 августа, после многократного переноса заседания по апелляции, поданной против депортации нелегалов из стран Африки в третьи страны, БАГАЦ вынес свое решение.

Судьи постановили, что нелегалы из Судана и Эритреи могут быть высланы в Уганду или Руанду, так как не доказано, что в этих странах им угрожает опасность. Вместе с тем, суд ограничил срок содержания отказавшихся покинуть страну 60 днями.

Апелляция, поданная правозащитными организациями от лица подлежащих депортации нелегалов на решение окружного суда Беэр-Шевы, рассматривалась расширенным составом из пяти судей во главе с председателем БАГАЦ Мирьям Наор.

Сайт "Гаарец", пишет, что до 2015 года нелегалы из Судана и Эритреи обладали правом "коллективной защиты". Государство пыталось убедить их добровольно покинуть Израиль, предлагая денежную компенсацию в размере 3,5 тысяч долларов и билеты на самолет. Однако в марте 2015 года Управление по регистрации населения при МВД изменило свою политику в отношении граждан Судана и Эритреи, начав их депортацию в Уганду и Руанду против воли. В случае отказа от депортации - нелегалы помещались в лагерь временного содержания "Саароним" в Негеве на неограниченный срок.

Депортация была одобрена юридическим советником правительства, который опирался на заключение МИДа, согласно которому в Уганде и Руанде гражданам Судана и Эритреи не угрожает опасность.

Вскоре после того, как стало известно о планах МВД депортировать нелегалов в третьи страны Африки, правозащитные организации обратились с протестом в окружной суд Беэр-Шевы. Суд отклонил апелляцию и постановил, что нет препятствий для депортации. С апелляцией на это решение правозащитники обратились в БАГАЦ.

Высший суд справедливости несколько раз откладывал рассмотрение этого вопроса, что позволяло суданцам и эритрейцам оставаться в Израиле. Тысячи из них поселились в южном Тель-Авиве. В субботу, 26 августа, жители южного Тель-Авива провели демонстрацию возле дома Мирьям Наор, требуя не затягивать рассмотрение апелляции и пригрозив проводить подобный акции протеста каждую субботу до тех пор, пока БАГАЦ не вынесет решение.

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Понедельник, 28 августа 2017 г.
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