Либерман на встрече с генсеком ООН говорил о ХАМАСе, "Хизбалле" и Иране

В понедельник, 28 августа, министр обороны Авигдор Либерман встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В ходе встречи министр Либерман обсуждал с Генеральным секретарем Гутеррешем военные и политические вопросы.

Пресс-служба министерства обороны сообщила, что глава израильского оборонного ведомства говорил об Адаре Гольдине и Ороне Шауле, тела которых удерживает ХАМАС и выдвигает нереальные требования для их возвращения. Он также напомнил, что ХАМАС в нарушение международного права удерживает израильских граждан, которые пересекли границу с сектором Газа, и отказывается дать какую-либо информацию об их состоянии и не разрешает представителям Красного Креста посетить их. "Это проявление беспрецедентной жестокости по отношению к семьям солдат и гражданских лиц, и я ожидаю, что международное сообщество и ООН будут готовы озвучить это и окажут давление на ХАМАС", - заявил Авигдор Либерман.

Министр обороны также рассказал Генеральному секретарю ООН, что Махмуд Аббас намеренно усугубляет ситуацию в секторе Газа для того, чтоб привести к конфронтации между Израилем и ХАМАСом, и таким образом остаться в выигрыше и тут и там. "Те, кто виноваты в бедственном положении жителей сектора Газа – это Махмуд Аббас, который без тени сомнения приносит их в жертву внутренним войнам, и ХАМАС, который взимает с жителей сектора налоги и вкладывает большую часть полученных денег в рытье туннелей, а также в производство и контрабанду оружия, вместо того, чтоб улучшать качество жизни граждан Газы", - отметил министр Либерман.

Кроме того, глава израильского оборонного ведомства продемонстрировал Генсеку ООН фотографии и другую документацию, доказывающие, что "Хизбалла" упрочивает свои позиции на юге Ливана. Хизбалла систематически нарушает резолюцию ООН №1701 и продолжает под разными предлогами укреплять свои позиции вдоль нашей границы с Ливаном. "Хизбалла" размещает в домах жителей деревень и городов, расположенных вдоль границы, различное оружие, в том числе ракеты и снаряды, направленные против израильских граждан", - говорил Либерман.

Глава оборонного ведомства, пользуясь случаем, также обратился к ливанскому правительству и народу Южного Ливана и сказал, что они должны знать, что Израиль будет действовать максимально жестко, если против него развяжут конфликт, в ходе которого израильские граждане подвергнуться ракетным атакам. Он подчеркнул, что у Израиля нет желания навредить мирным жителям, однако он не останется равнодушным в ситуации, если его жители подвергнутся обстрелам, и в таком случае он будет действовать быстро, жестко и уверенно. По словам министра обороны Либермана временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) обязаны обеспечить выполнение резолюции 1701 Совета Безопасности. Что касается ситуации на границе с Сирией, министр обороны сказал: "Силы ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF) играют важную роль в стабилизации ситуации на границе с Сирией, и поэтому мы поддерживаем сохранение их статуса, обеспечение их безопасности и их функционирование в полном объеме, для того чтоб они были в состоянии выполнить данный им мандат. Мы находимся в очень непростой ситуации, ввиду того, что Иран пытается создать новую реальность в Сирии и изменить геостратегический баланс в регионе, таким образом, что это может повлиять на Израиль, и мы не намерены этого допустить. Иран планирует построить в Сирии базы ВВС и ВМФ, внедрить тысячи шиитских наемников и создать коридор между ним и Сирией с Ливаном через Ирак, что позволит ему переправлять точное и умное оружие, и установить шиитскую гегемонию, которая будет угрожать всем странам региона, и в первую очередь Израилю".

По словам министра обороны Авигдора Либермана, в последние годы Израиль стал свидетелем неоднократных попыток Ирана поставить оружие в Ливан через Сирию и создать заводы по производству точного оружия в самом Ливане. "Эта реальность невыносима для Государства Израиль, и мы полны решимости предотвратить любую угрозу безопасности израильских граждан", - подчеркнул Либерман.