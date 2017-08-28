28 августа 2017 г.
последняя новость: 20:37
Ученые развеяли миф о курении
Кобзон сдал Януковича
Борьба с раком истощила Николаева
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:37 В Тель-Авиве прошла акция протеста против решения БАГАЦ по африканским нелегалам
20:20 Обвиняемый в убийстве подросток сбежал от полицейских, доставлявших его в суд
18:57 Либерман на встрече с генсеком ООН говорил о ХАМАСе, "Хизбалле" и Иране
17:19 Скандал вокруг кампании "Я русский израильтянин". Подробности и комментарии
17:03 Минздрав просит жителей Эльада и Ганей-Тиква кипятить воду
16:44 БАГАЦ: нелегалы из стран Африки могут быть высланы из Израиля, если этого пожелают
15:45 Дело о гибели Илана Янкелевича: офицер признан виновным в причинении смерти по халатности
15:23 Внимание, розыск: пропал Марк Танхельсон из Афулы
14:01 Подозрение: житель Иерусалима снял номер в гостинице для торговли наркотиками
13:35 Суд отложил оглашение обвинения против шейха Раэда Салаха
В Израиле

Либерман на встрече с генсеком ООН говорил о ХАМАСе, "Хизбалле" и Иране

время публикации: 18:57 | последнее обновление: 18:57 блог версия для печати фото
Либерман на встрече с генсеком ООН говорил о ХАМАСе, "Хизбалле" и Иране

В понедельник, 28 августа, министр обороны Авигдор Либерман встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В ходе встречи министр Либерман обсуждал с Генеральным секретарем Гутеррешем военные и политические вопросы.

Пресс-служба министерства обороны сообщила, что глава израильского оборонного ведомства говорил об Адаре Гольдине и Ороне Шауле, тела которых удерживает ХАМАС и выдвигает нереальные требования для их возвращения. Он также напомнил, что ХАМАС в нарушение международного права удерживает израильских граждан, которые пересекли границу с сектором Газа, и отказывается дать какую-либо информацию об их состоянии и не разрешает представителям Красного Креста посетить их. "Это проявление беспрецедентной жестокости по отношению к семьям солдат и гражданских лиц, и я ожидаю, что международное сообщество и ООН будут готовы озвучить это и окажут давление на ХАМАС", - заявил Авигдор Либерман.

Министр обороны также рассказал Генеральному секретарю ООН, что Махмуд Аббас намеренно усугубляет ситуацию в секторе Газа для того, чтоб привести к конфронтации между Израилем и ХАМАСом, и таким образом остаться в выигрыше и тут и там. "Те, кто виноваты в бедственном положении жителей сектора Газа – это Махмуд Аббас, который без тени сомнения приносит их в жертву внутренним войнам, и ХАМАС, который взимает с жителей сектора налоги и вкладывает большую часть полученных денег в рытье туннелей, а также в производство и контрабанду оружия, вместо того, чтоб улучшать качество жизни граждан Газы", - отметил министр Либерман.

Кроме того, глава израильского оборонного ведомства продемонстрировал Генсеку ООН фотографии и другую документацию, доказывающие, что "Хизбалла" упрочивает свои позиции на юге Ливана. Хизбалла систематически нарушает резолюцию ООН №1701 и продолжает под разными предлогами укреплять свои позиции вдоль нашей границы с Ливаном. "Хизбалла" размещает в домах жителей деревень и городов, расположенных вдоль границы, различное оружие, в том числе ракеты и снаряды, направленные против израильских граждан", - говорил Либерман.

Глава оборонного ведомства, пользуясь случаем, также обратился к ливанскому правительству и народу Южного Ливана и сказал, что они должны знать, что Израиль будет действовать максимально жестко, если против него развяжут конфликт, в ходе которого израильские граждане подвергнуться ракетным атакам. Он подчеркнул, что у Израиля нет желания навредить мирным жителям, однако он не останется равнодушным в ситуации, если его жители подвергнутся обстрелам, и в таком случае он будет действовать быстро, жестко и уверенно. По словам министра обороны Либермана временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) обязаны обеспечить выполнение резолюции 1701 Совета Безопасности. Что касается ситуации на границе с Сирией, министр обороны сказал: "Силы ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF) играют важную роль в стабилизации ситуации на границе с Сирией, и поэтому мы поддерживаем сохранение их статуса, обеспечение их безопасности и их функционирование в полном объеме, для того чтоб они были в состоянии выполнить данный им мандат. Мы находимся в очень непростой ситуации, ввиду того, что Иран пытается создать новую реальность в Сирии и изменить геостратегический баланс в регионе, таким образом, что это может повлиять на Израиль, и мы не намерены этого допустить. Иран планирует построить в Сирии базы ВВС и ВМФ, внедрить тысячи шиитских наемников и создать коридор между ним и Сирией с Ливаном через Ирак, что позволит ему переправлять точное и умное оружие, и установить шиитскую гегемонию, которая будет угрожать всем странам региона, и в первую очередь Израилю".

По словам министра обороны Авигдора Либермана, в последние годы Израиль стал свидетелем неоднократных попыток Ирана поставить оружие в Ливан через Сирию и создать заводы по производству точного оружия в самом Ливане. "Эта реальность невыносима для Государства Израиль, и мы полны решимости предотвратить любую угрозу безопасности израильских граждан", - подчеркнул Либерман.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 августа 2017 г.
Генсек ООН встретился с президентом и премьер-министром Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 августа 2017 г.
Генсек ООН посетил мемориальный комплекс "Яд ва-Шем"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 августа 2017 г.
СМИ: Аббас отказался объявлять "дипломатическую войну" Израилю в ООН
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 августа 2017 г.
Генсек ООН прибыл в Израиль, он также посетит Рамаллу и Газу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 августа 2017 г.
СМИ: Нетаниягу встретится с Трампом перед выступлением на Генассамблее ООН







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 28 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017