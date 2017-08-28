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Координатор по делам пленных: "За каждого похищенного солдата надо брать 200 заложников"

время публикации: 10:07 | последнее обновление: 10:08 блог версия для печати фото
Координатор по делам пленных: "За каждого похищенного солдата надо брать 200 заложников"

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" опубликовала аудиозапись беседы с ушедшим в отставку координатором по делам пленных и пропавших без вести Лиором Лотаном.

Среди прочего, Лотан считает, что ЦАХАЛ должен создать специальное подразделение, которое в случае возобновления военных действий будет заниматься захватом сотен вражеских солдат в качестве заложников.

По словам Лотана, война не должна заканчиваться "со счетом 0:2" – на каждого похищенного солдата ЦАХАЛа надо брать 200 пленных. "Это само по себе не решит проблему, но существенно изменит уравнение", - подчеркивает Лотан.



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