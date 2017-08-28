Россияне предложили установить в Иерусалиме памятник защитникам блокадного Ленинграда

Представители комитета по внешним связям Санкт-Петербурга сообщили РИА Новости, что председатель комитета Сергей Марков обсуждал возможность установки монумента в память о защитниках Ленинграда в годы блокады с мэром Иерусалима Ниром Баркатом.

"В рамках визита 24 августа состоялись переговоры с мэром Иерусалима Ниром Баркатом. В ходе беседы Марков передал израильской стороне предложение по установке в Иерусалиме монумента в честь подвига защитников и жителей Ленинграда в годы блокады", -говорится в сообщении.

РИА Новости сообщает, что мэру столицы Израиля был предложен проект памятника, разработанного петербургскими скульптором и архитектором. И предполагается, что он будет доработан с участием израильтян.

В комитете утверждают, что ранее эта идея обсуждалась с Обществом блокадников Израиля и координационным советом организаций соотечественников в Израиле.

Согласно информации РИА Новости, на встрече с Баркатом была достигнута договоренность о создании рабочей группы по реализации проекта. Планируется, что представители мэрии Иерусалима приедут в Петербург для дальнейшего обсуждения проекта.

Открытие памятника запланировано на 2018 год. Он будет изготовлен за счет спонсорских средств.





