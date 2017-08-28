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В Израиле

Подозрение: житель Иерусалима снял номер в гостинице для торговли наркотиками

время публикации: 14:01 | последнее обновление: 14:04 блог версия для печати фото
Подозрение: житель Иерусалима снял номер в гостинице для торговли наркотиками

Полиция провела обыски в гостиничном номере в Иерусалиме, в котором, согласно подозрению, осуществлялись сделки по продаже наркотиков. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает пресс-служба полиции.

В номере были обнаружены наркотики разных видов и оборудование, используемое для торговли наркотиками: пакеты, весы, приборы для курения. Также были найдены наличные деньги на сумму 23 тысячи шекелей.

На месте был задержан 20-летний житель столицы. В ходе допроса возникло подозрение, что он снял номер несколько дней назад для торговли наркотиками. Арест подозреваемого был продлен до 30 августа.

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