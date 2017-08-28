Прогноз погоды на 28 августа: малооблачно и жарко, понижение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 28 августа, будет малооблачно и жарко. Температура воздуха ниже, чем вчера, и соответствует среднесезонной.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 22-29, в Эйлате – 29-40. В Беэр-Шеве – 22-35, в Мицпе-Рамоне – 19-31, на побережье Мертвого моря – 30-39, в Ашкелоне – 25-30, в Ариэле – 19-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-38, на Голанских высотах – 19-33.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 80-160 см.Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

Во вторник ожидается дополнительный незначительный спад жары. В среду-четверг – без изменений.