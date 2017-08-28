Внимание, розыск: пропал Марк Танхельсон из Афулы

Полиция Израиля обращается к населению с просьбой о помощи в розыске 15-летнего Марка Танхельсона из Афулы. Последний раз его видели 22 августа на улице Керен а-Йесод в Афуле.

Приметы пропавшего: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы покрашены в зеленый цвет, карие глаза. Одежда: спортивная обувь бордового цвета, кепка, рюкзак синего цвета. С собой у него есть самокат.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Марка Танхельсона, обратиться в полицию по телефону 04-6524444 или по телефону 100.