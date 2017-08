Скандал вокруг кампании "Я русский израильтянин". Подробности и комментарии

Несколько дней назад в Израиле стартовала кампания "Я русский израильтянин". На картинке с лого торговой сети "Яйнот а-Битан" два молодых человека, один из которых одет в тренировочный костюм с двуглавым орлом, призывали доказать, что "нас" много.

Старт кампании был дан в передаче "Выйдем, поговорим", вышедшей в эфир Девятого канала 24 августа. В ней телеведущий Йосеф Шагал, вспомнив о первом слогане Девятки – "Мы здесь живем" – предложил гостям разобраться в том, кто такие эти "мы". Разнообразие алии было продемонстрировано роликом с участием таких известных выходцев из бывшего СССР как Александр Авербух, Аркадий Майофис, Ксения Сова, Аркадий Духин, Евгений Арье и др. Все они произносили одну фразу: "Я русский израильтянин".

Одним из участников передачи стал молодой человек, сменивший красный тренировочный костюм на черный пиджак – Семен Графман, заявленный как общественный деятель и правозащитник. В качестве комментатора был приглашен один из авторов "Концепции русского Израиля" Алекс Гольденштейн. Им оппонировали Шауль Резник и Майк Вайцман, напомнивший, что концепция, авторы которой также решили объявить выходцев из бывшего СССР единой общностью, была принята в штыки.

Стороны не пришли к общему мнению. Когда полемика перенеслась в интернет, выяснилось, что она ведется не только между сторонниками и противниками предложенного каналом хэштега #rusraeli, но и между теми, кто в пику инициаторам кампании использует тег #янерусский, и теми, кто предлагает просто игнорировать инициативу Девятого телеканала.

Так, депутат Кнессета от "Сионистского лагеря" Ксения Светлова, в прошлом работавшая на Девятом канале, написала, что любое привлечение внимания играет на руку инициаторам: "С точки зрения рекламщиков и рекламодателей – гениальный ход. Ясно, что термин "русский израильтянин" – спорный, и разгоревшийся скандал лишь на руку тем, кто считает, что there is no bad publicity. На это и рассчитывали. И чем больше люди будут повторять "9 канал", "йанерусский", "Яйнот а-Битан" и т.д. – тем счастливее и радостнее станут все причастные".

Публицист Юрий Фридман-Сарид считает иначе: "Почувствуйте разницу: не еврейская община выходцев из СССР, подобная всем еврейским общинам в Израиле (зачастую уже условным) – а национальное меньшинство! Часть "русского мира" – судя по тому, что персонаж рекламного ролика и постера проекта одет в форму олимпийской сборной России, с повернутым к нам гербом, двуглавым орлом. Меньшинство, сохраняющее – в отличие от не имеющих своего государства израильских друзов или черкесов – лояльность своей метрополии и этому самому "миру"". Автор напомнил, что лет 20 назад в Израиле выходила газета с таким же названием, однако тогда словосочетание "Русский израильтянин" не вызывало такого антагонизма. Причина изменения отношения к фразе – процессы, проходящие в Российской Федерации, которые привели к расколу среди русскоговорящих во всем мире.

В социальной сети Facebook была опубликована запись одной из передач с Семеном Графманом на канале ILand, где он говорил: "Путин проявил Россию как очень сильную страну за последнее время, которая может распоряжаться своей армией и творить чудеса, даже в нашей соседской Сирии. Россию стали воспринимать гораздо более серьезней".

На Девятке осознали проблему, заменив в кампейне слово "русский" на "русскоязычный".

Тем временем под огнем критики оказалась и сеть супермаркетов "Яйнот а-Битан". На ее странице в социальной сети Facebook множились комментарии, в которых потребители заявляли, что намерены бойкотировать ее магазины, если руководству компании так видятся ее русскоязычные клиенты. Сеть "Яйнот а-Битан", явно не ожидавшая подобной реакции, поспешила опубликовать заявление, в котором отмежевалась от кампании. "Учитывая диалог, ведущийся в социальных сетях в последние сутки, хотим разъяснить, что наша сеть не имеет отношения к деятельности Девятого канала. Мы предоставили возможность снимать в магазинах сети – в обмен на упоминание. Мы чутко относимся к общественному мнению и просим прощения, если кого-то обидели. Мы попросили канал снять упоминание о нашей сети", – говорится в заявлении.

Среди тех, кто представлен в ролике, был основатель компании Yoffi Аркадий Майофис, приехавший из России несколько лет назад. В социальной сети Facebook он рассказал, что фраза "я русский израильтянин", использованная Девятым каналом, была сказана им совершенно по другому поводу. Это произошло за несколько месяцев до организуемой каналом церемонии "Человек года", то есть задолго до официального старта новой кампании. "В общем, все хорошо! Но при чем здесь я?.. Дорогие деятели телевизионных искусств Израиля, уберите меня из ролика! Не хочу я! Мне еще тут жить!"

С возмущением отреагировала на использование ее образа в ролике "я русский израильтянин" и блогер Ксения Сова.

В итоге содержание сайта кампании rusraeli.com несколько раз было изменено. На момент публикации этого материала от имени Девятого канала на главной странице этого сайта был размещен текст: "Уважаемые посетители! В настоящее время сайт недоступен. Проводятся плановые технические работы. Благодарим за понимание".

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментарием к руководству Девятого телеканала. Нами были заданы следующие вопросы: "1. Какую цель преследовала кампания, кто ее целевая аудитория? 2. Как вы считаете, достигнуты ли поставленные цели кампании? 3. Ожидали ли вы такой общественной реакции? 4. Считаете ли вы человека в тренировочном костюме с двуглавым орлом "лицом русского Израиля"? 5. Можете ли вы прокомментировать решение "Яйнот а-Битан" о прекращении сотрудничества и пост Аркадия Майофиса о том, что он не имеет отношения к кампании?"

Руководство Девятого телеканала ответило следующим образом: "9-й канал – единственный телеканал Израиля, вещающий на русском языке и являющийся одним из главных источников информации для русскоязычных граждан страны. Журналисты "Девятки" ежедневно освещают основные события политической и общественной жизни в Израиле и за его пределами. Уникальность 9-го канала в том, что мы придаем особое значение освещению жизни русскоязычной общины Израиля. Ведь мы вещаем в первую очередь для репатриантов из бывшего СССР, а также для миллионов русскоязычных телезрителей во всем мире, желающих как можно больше узнать об Израиле. В качестве участников ролика были выбраны представители алии из разных стран бывшего Союза, каждый из которых добился значительных достижений в сфере своей деятельности. Вряд ли можно говорить, что кто-либо из них "представляет" или "не представляет" всех русскоязычных граждан Израиля. Резонанс, который вызвала кампания, подчеркивает ее правильность. Мы благодарим всех израильтян, отреагировавших на кампанию: всех, кто поддержал инициативу; всех, кто согласился с сутью, но выразил сомнения по поводу формулировки и всех, кто раскритиковал её как за суть, так и за содержание".