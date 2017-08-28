Суд отложил оглашение обвинения против шейха Раэда Салаха

В понедельник, 28 августа, мировой суд в Хайфе перенес на 6 сентября оглашение обвинения против шейха Раэда Салаха, лидера Северного крыла Исламского движения. Шейх останется под арестом.

Ранее порядка ста сторонников Салаха прибыли к зданию суда, где должно было состояться оглашение обвинительного заключения, поданного 24 августа. Салах обвиняется в призывах к насилию и террору, в членстве в запрещенной организации.

Шейх был задержан 15 августа после того, как он выступил на похоронах трех террористов из Умм эль-Фахма, совершивших нападение на сотрудников израильских сил безопасности на Храмовой горе, прославляя их действия и призывая к "войне за Аль-Аксу". Расследование против него проводилось совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) по распоряжению государственной прокуратуры и под контролем юридического советника.