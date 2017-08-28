28 августа 2017 г.
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В Израиле

Суд отложил оглашение обвинения против шейха Раэда Салаха

время публикации: 13:35 | последнее обновление: 13:35 блог версия для печати фото
Раэд Салах

В понедельник, 28 августа, мировой суд в Хайфе перенес на 6 сентября оглашение обвинения против шейха Раэда Салаха, лидера Северного крыла Исламского движения. Шейх останется под арестом.

Ранее порядка ста сторонников Салаха прибыли к зданию суда, где должно было состояться оглашение обвинительного заключения, поданного 24 августа. Салах обвиняется в призывах к насилию и террору, в членстве в запрещенной организации.

Шейх был задержан 15 августа после того, как он выступил на похоронах трех террористов из Умм эль-Фахма, совершивших нападение на сотрудников израильских сил безопасности на Храмовой горе, прославляя их действия и призывая к "войне за Аль-Аксу". Расследование против него проводилось совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) по распоряжению государственной прокуратуры и под контролем юридического советника.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 августа 2017 г.
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Понедельник, 28 августа 2017 г.
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