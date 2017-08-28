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Израильский суд: стриптиз не является развлечением

время публикации: 13:10 | последнее обновление: 13:30 блог версия для печати фото
Израильский суд: стриптиз не является развлечением

Тель-Авивский окружной суд вынес прецедентное решение, постановив, что стриптиз не является развлекательным мероприятием, а стриптиз-клуб, соответственно, местом развлечений.

Решение было принято в рамках рассмотрения иска муниципальной комиссии Рамат-Гана по планированию и застройке против решения апелляционной региональной комиссии по планированию и застройке.

В муниципалитете утверждали, что действующие в комплексе Алмазной биржи в Рамат-Гане стриптиз-клубы нарушают утвержденную программу планирования и застройки города, тогда как апелляционная комиссия признала подобное использование помещений комплекса законным.

Муниципалитет оспорил решение апелляционной комиссии в суде, получив поддержку женской организации ВИЦО.

Судья Михаль Агмон-Гонен приняла иск муниципалитета, постановив, что стриптиз является выставлением женщин как товара, обнажающегося с целью сексуального возбуждения клиентов, что не является развлечением. Она также постановила, что муниципалитет имеет право изменять планы застройки с целью привлечения крупных налогоплательщиков, в том числе – посредством закрытия центров секс-индустрии.



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