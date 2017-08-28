В Тель-Авиве прошла акция протеста против решения БАГАЦ по африканским нелегалам

В городском парке, разбитом рядом со старой автобусной станцией в Тель-Авиве, прошла акция протеста жителей южных кварталов города против решения БАГАЦ, ограничившего срок заключения нелегалов, отказывающихся покинуть Израиль.

Участники протеста заявляют, что судьи БАГАЦ далеки от нужд простых израильтян и жителей кварталов, которые наводнили тысячи нелегалов из Судана и Эритреи.

Жители южных кварталов вышли на митинг с плакатами, требуя проведения народного референдума на тему ограничений полномочий Высшего суда справедливости.

В понедельник, 28 августа, БАГАЦ, заседавший расширенным составом из пяти судей во главе с Мирьям Наор, постановил, что нелегалы из Судана и Эритреи могут быть высланы в Уганду и Руанду, так как не доказано, что в этих странах их жизнь подвергается опасности.

Вместе с тем, суд ограничил 60 днями срок задержания в закрытом лагере нелегалов, отказавшихся покидать страну. Эта оговорка крайне негативно была воспринята министром внутренних Дел Арье Дери и главой министерства внутренней безопасности Гиладом Эрданом, которые считают, что решение суда в такой формулировке позволяет высылать из страны только тех, кто согласен покинуть Израиль.

Арье Дери сообщил, что он уже обсуждал с министром юстиции Айелет Шакед возможность принятия поправки, которая бы позволяла депортацию нелегалов против их воли. В пользу изменения законодательства также выступил глава правительства Биньямин Нетаниягу.