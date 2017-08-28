Генсек ООН прибывает в Израиль, он также посетит Рамаллу и Газу

В понедельник, 28 августа, в Израиль прибывает генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Он также посетит Палестинскую автономию и сектор Газы. Это первый визит Гутерриша в регион после вступления в должность главы ООН.

Изучение ситуации в Газе является одной из главных целей Гутерриша в ходе этой поездки. Ожидается, что он призовет главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса к смягчению санкций, наложенных на Газу, пишет Йонатан Лис в газете "Гаарец".

По сведениям издания, генсек ООН попросит власти Израиля увеличить число разрешений на медицинское обслуживание жителей сектора Газы в израильских больницах, а также будет просить увеличить поток товаров, поступающих в Газу, чтобы облегчить жизнь жителей сектора. Аббаса он попросит согласиться на увеличение поставок электроэнергии в сектор.

При этом в публикации подчеркивается, что генсек ООН встретится с семьями израильских военнослужащих, пропавших без вести в Газе во время операции "Нерушимая скала" летом 2014 года, но не планирует во время визита в Газу каких-либо контактов с представителями террористической организации ХАМАС, контролирующей сектор в течение последних 10 лет. Тем не менее, от генсека ООН ждут помощи, так как он может оказывать на ХАМАС косвенное давление через представителей Катара, Египта и Турции.

Гутерриш посетит в Газе учреждения Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) и сосредоточится на проблемах, которые находятся в компетенции его организации.

Как сообщалось ранее, Антониу Гутерриш также обсудит с израильским руководством варианты расширения мандата миротворческой миссии ООН в южном Ливане (UNIFIL) и взаимодействие израильских военных и гражданских властей с контингентом сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах (UNDOF).

Ранее генсек ООН заявлял, что ответственность за выполнение пункта резолюции Совета безопасности №1701 о недопущении присутствия "Хизбаллы" и других вооруженных групп на юге Ливана лежит на ливанской армии, а не на UNIFIL. Правительство Израиля обвиняет UNIFIL в том, что наблюдатели этой миссии "закрывают глаза" на военное присутствие "Хизбаллы" в районах, расположенных около израильской границы, и на доставку оружия в южный Ливан.

Помимо Нетаниягу, генсек ООН встретится в Иерусалиме с президентом Израиля Реувеном Ривлиным и представителем президента США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблаттом. В программе визита также указано посещение мемориального комплекса "Яд ва-Шем" и выставки технологических достижений в сфере сельского хозяйства, опреснения воды и медицины.

Переговоры в Иерусалиме и Рамалле пройдут 28 августа, в Газу Гутерриш планирует отправиться 29 августа. Во вторник он также посетит израильские населенные пункты, расположенные около границы с Газой, и встретится с представителями ЦАХАЛа.

Антониу Гутерриш. Краткая биографическая справка

Антониу Гутерриш родился в Лиссабоне в 1949 году. Получил высшее образование в Высшем техническом институте, где преподавал с 1973 по 1975 год и был связан с некоторыми молодёжными католическими движениями. В 1974 году занялся политикой, присоединившись к Социалистической партии Португалии. В 1992 году стал генеральным секретарём партии, а c 1995 по 2002 год возглавлял правительство Португалии.

На протяжении десяти лет, с 2005 по 2015 год, работал Верховным комиссаром ООН по делам беженцев. Помимо родного португальского языка также владеет испанским, французским и английским языками.

Утвержден на должность генерального секретаря ООН 13 октября 2016 года. Вступил в должность 1 января 2017 года.