Генсек ООН встретился с президентом и премьер-министром Израиля

В понедельник, 28 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлиным и премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Ривлин призвал Гутерриша прекратить дискриминацию Израиля в нескольких учреждениях ООН. Президент отметил, что заявления и деятельность по уничтожению Израиля неприемлемы, и за это придется ответить. Ривлин также попросил Гутерриша помочь вернуть граждан Израиля, удерживаемых ХАМАСом.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу напомнил о том, что задача ООН – устанавливать мир, но эта организация допускает палестинские подстрекательства в своих коридорах. Он также указал на то, что ООН должна препятствовать вооружению "Хизбаллы", однако, резолюции Совета безопасности нарушаются, оружие продолжает поступать в Ливан. Кроме того, Нетаниягу заявил, что Иран хочет использовать территорию Сирии и Ливана для запуска ракет, направленных на Израиль.

Генсек ООН в свою очередь пообещал, что все страны, входящие в организацию, получат равное отношение с его стороны. Однако он отметил, что иногда не согласен с политикой Израиля. "Мы продолжим быть друзьями Израиля и искать решение для мирного урегулирования", - сказал Гутерриш.

Ранее генсек ООН посетил мемориальный комплекс "Яд ва-Шем" в Иерусалиме, где почтил память жертв Холокоста.

В ходе визита Гутерриша сопровождали постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон и специальный координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов.