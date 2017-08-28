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Террориста из супермаркета в Явне обвинили в попытке убийства

время публикации: 10:53 | последнее обновление: 10:53 блог версия для печати фото
На месте теракта в Явне. 2 августа 2017 года

В понедельник, 28 августа, 19-летнему Исмаилу Абу-Араму, совершившему теракт в супермаркете в Явне, было предъявлено обвинение в попытке убийства.

Согласно обвинительному заключению, поданному прокуратурой Центрального округа, Абу Арам погрузился в религию и решил исполнить заповедь "джихада против еврейско-израильской оккупации".

2 августа он нанес ножевые ранения 42-летнему Ниву Нахамии, заместителю управляющего филиалом торговой сети "Шуферсаль" в Явне. В тяжелом состоянии пострадавший был госпитализирован в больницу "Каплан", где перенес несколько операций.

27 августа Нахамию выписали из больницы. По словам медиков, Ниву предстоит длительный период реабилитации. Но врачи уверены, что их пациент полностью восстановится.

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