CGI: российские хакеры взломали телефоны Бени Ганца и членов его штаба

Эксперты компании CGI, нанятые "Кахоль Лаван" для расследования "утечек" информации, обнаружили, что телефоны и компьютеры лидеров партии и работников предвыборного штаба подверглись мощнейшей хакерской атаке, в результате которой была похищена информация.

В отчете, за который, по данным телеканала "Кешет", "бело-синяя" партия заплатила полмиллиона шекелей, говорится, что атака была осуществлена хакерами из России. "Речь идет о мощной и из ряда вон выходящей хакерской атаке из России. С подобными атаками мы еще не сталкивались", - говорится в отчете.

Политический обозреватель телеканала "Кешет" Амит Сигаль, опираясь на выдержки из отчета, сообщил, что жертвами атаки стали Идо Хар-Тув, возглавляющий предвыборную кампанию "Кахоль-Лаван", глава предвыборного штаба Од Бецер, Ронен Моше, советник по проведению кампании. Кроме того, взломаны оба телефона, которыми ежедневно пользуется Бени Ганц.

Эксперты CGI Group рекомендовали руководству "Кахоль Лаван" подать жалобу в полицию. Однако, по информации "Кешет", это до сих пор не было сделано.

Амит Сигаль отмечает, что Идо Хар-Тув, Од Бецер, Ронен Моше не так давно работают на "Кахоль-Лаван", что позволяет предположить, что хакерская атака была осуществлена недавно.

Вместе с тем, эксперты пришли к выводу, что "утечка" информации из штаба "Еш Атид", которой воспользовалась газета "Исраэль а-Йом", носила локальный характер и партии не был причинен серьезный ущерб.





