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28 августа 2019 г.
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В Израиле

Президент Гондураса прибудет в Иерусалим на открытие дипломатической миссии

время публикации: 14:10 | последнее обновление: 14:12 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Хуан Эрнандес
Мири Регев и Сара Нетаниягу

Президент Гондураса Хуан Эрнандес прибудет 31 августа в Израиль. В программе визита – открытие торгово-дипломатического представительства в Иерусалиме. Однако, как отмечает Ynet, дипмиссия не будет иметь статуса посольства.

О предстоящем визите главы государства 27 августа рассказала супруга премьер-министра Сара Нетаниягу, в беседе с министром Мири Регев, выступавшей в качестве ведущей открытой студии "Ликуда".

По словам Нетаниягу, содействие в открытии представительства оказал президент Гватемалы Джимми Моралес и его жена Патрисия, с которыми она встречалась, когда посетила эту страну с визитом.

Вечером 27 августа сообщение о визите Эрнандеса подтвердило министерство иностранных дел Израиля. Как сообщила пресс-служба министерства, президент Гондураса с супругой прибудут в Израиль 31 августа на исходе субботы, а на следующий день в Иерусалиме будет открыто торговое представительство.

О том, что Гондурас планирует в 2019 году перевести посольство в Иерусалим, сообщалось еще в декабре 2018 года. Это было обусловлено открытием израильского посольства в Тегусигальпе и расширением связей в областях торговли и технологий.

В марте 2019 года Хуан Эрнандес выступил на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) и заявил, что дипломатическая миссия будет перенесена Иерусалим. Однако уже тогда обозреватели говорили, что скорее всего, речь идет о торговом представительстве.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 марта 2019 г.
Гондурас объявил о переносе в Иерусалим дипломатического представительства
// NEWSru.co.il // В мире // 24 декабря 2018 г.
Гондурас готовится перевести посольство в Иерусалим – за $1 млн в год





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