Палестинские службы безопасности предотвратили теракт на горе Гризим

Корреспондент новостной государственной корпорации "Кан" Галь Бергер со ссылкой на источник в Рамалле сообщил, что на прошлой неделе палестинские силы безопасности предотвратили теракт на горе Гризим в Самарии.

По словам источника в палестинской службе безопасности, взрывное устройство было заложено на пути следования израильских военных патрулей, а также гражданского транспорта.

В сообщении корпорации "Кан" отмечалось, что палестинская полиция и спецслужбы полагают, что ХАМАСу удалось подготовить инженера, который изготавливает в Иудее и Самарии взрывные устройства для осуществления атак на израильские объекты. Не исключено, что для теракта возле поселка Долев, использовалось взрывное устройство, изготовленное тем же специалистом.

Напомним, в пятницу, 23 августа, рядом с источником Эйн-Бувин около поселка Долев (южная Самария, региональный совет Мате-Биньямин) сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибла 17-летняя израильтянка, Рина Шнерб. 19-летний брат Рины, Двир Хаим, получил тяжелые ранения. 46-летний раввин Эйтан Шнерб, отец Рины, получил ранения средней степени тяжести. Оба пострадавших находятся в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем". Состояние Эйтана Шнерба оценивается как сравнительно легкое; Двиру Хаиму была проведена операция. В субботу врачи сообщили, что его состояние улучшилось.

Эйтан Шнерб рассказал, что он, вместе с Двиром и Риной, пришел к источнику Эйн-Бувин около 10 часов утра. Его удивило, что в пятницу утром это популярное место отдыха было безлюдным. Взрыв раздался, когда семья шла от машины к источнику. По словам Эйтана Шнерба, основной удар приняла на себя Рина.

Армейская пресс-служба подтвердила, что теракт рядом с источником Эйн-Бувин был совершен с применением самодельного взрывного устройства с дополнительными поражающими предметами.

Спустя несколько часов после теракта постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Дани Данон потребовал, чтобы СБ ООН осудил убийство 17-летней Рины Шнерб, погибшей 23 августа в результате теракта возле поселка Долев.

Ответственность за это убийство Данон возложил на палестинскую администрацию и ее политику поощрения убийств евреев.

Согласно палестинским источникам, с момента теракта возле поселка Долев в ходе операций в окрестностях Рамаллы и Хеврона израильскими военными были задержаны около 30 человек. Но непонятно, связаны ли были все эти задержания с расследованием теракта.