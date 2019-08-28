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В Израиле

Палестинские службы безопасности предотвратили теракт на горе Гризим

время публикации: 17:38 | последнее обновление: 17:38 блог версия для печати фото
Палестинские службы безопасности предотвратили теракт на горе Гризим
Гора Гризим
Взрывное устройство было заложено на пути следования израильских военных патрулей

Корреспондент новостной государственной корпорации "Кан" Галь Бергер со ссылкой на источник в Рамалле сообщил, что на прошлой неделе палестинские силы безопасности предотвратили теракт на горе Гризим в Самарии.

По словам источника в палестинской службе безопасности, взрывное устройство было заложено на пути следования израильских военных патрулей, а также гражданского транспорта.

В сообщении корпорации "Кан" отмечалось, что палестинская полиция и спецслужбы полагают, что ХАМАСу удалось подготовить инженера, который изготавливает в Иудее и Самарии взрывные устройства для осуществления атак на израильские объекты. Не исключено, что для теракта возле поселка Долев, использовалось взрывное устройство, изготовленное тем же специалистом.

Напомним, в пятницу, 23 августа, рядом с источником Эйн-Бувин около поселка Долев (южная Самария, региональный совет Мате-Биньямин) сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибла 17-летняя израильтянка, Рина Шнерб. 19-летний брат Рины, Двир Хаим, получил тяжелые ранения. 46-летний раввин Эйтан Шнерб, отец Рины, получил ранения средней степени тяжести. Оба пострадавших находятся в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем". Состояние Эйтана Шнерба оценивается как сравнительно легкое; Двиру Хаиму была проведена операция. В субботу врачи сообщили, что его состояние улучшилось.

Эйтан Шнерб рассказал, что он, вместе с Двиром и Риной, пришел к источнику Эйн-Бувин около 10 часов утра. Его удивило, что в пятницу утром это популярное место отдыха было безлюдным. Взрыв раздался, когда семья шла от машины к источнику. По словам Эйтана Шнерба, основной удар приняла на себя Рина.

Армейская пресс-служба подтвердила, что теракт рядом с источником Эйн-Бувин был совершен с применением самодельного взрывного устройства с дополнительными поражающими предметами.

Спустя несколько часов после теракта постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Дани Данон потребовал, чтобы СБ ООН осудил убийство 17-летней Рины Шнерб, погибшей 23 августа в результате теракта возле поселка Долев.

Ответственность за это убийство Данон возложил на палестинскую администрацию и ее политику поощрения убийств евреев.

Согласно палестинским источникам, с момента теракта возле поселка Долев в ходе операций в окрестностях Рамаллы и Хеврона израильскими военными были задержаны около 30 человек. Но непонятно, связаны ли были все эти задержания с расследованием теракта.

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