10 канал ИТВ: Мандельблит отдал распоряжение о начале расследования в отношении Нетаниягу

Корреспондент 10 канала ИТВ Барух Кара сообщил, что юридический советник правительства 28 декабря отдал распоряжение полиции о начале расследования против Биньямина Нетаниягу. Согласно этому сообщению, в ближайшие дни будет назначена дата, когда глава правительства будет приглашен на беседу со следователями.

Согласно сообщению 10-го канала, расследование будет вестись сразу по двум делам, одно из которых является "очень серьезным".

Отметим, что 26 декабря 2-й канал ИТВ сообщил, что в полиции надеются получить разрешение от юридического советника правительства Авихая Мандельблита начать уголовное расследование в отношении Нетаниягу. В репортаже отмечалось, что около восьми месяцев назад полиция начала проверку подозрений, имеющихся в отношении главы правительства. В последнее время у следствия появились новые данные, которые позволяют им делать вывод о достаточности улик для начала расследования. 2-й канал утверждал, что некоторое время назад следственные органы обратились к юридическому советнику с просьбой разрешить закончить проверку и начать следствие.

В сюжете 2-го канала также говорилось, что речь идет о проверке, которая была поручена следователям подразделения "Лахав-433" и о которой впервые в июне сообщил корреспондент 2-го канала Амнон Абрамович. При этом Абрамович не сообщал, в чем конкретно подозревается глава правительства, но отмечал, что проверка проводится в условиях полной секретности.





