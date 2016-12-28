На границе с Газой арестован брат главы службы безопасности ХАМАС. Подробности

В среду, 28 декабря, в окружной суд Беэр-Шевы было подано обвинение против члена боевого крыла ХАМАС Билаля Разаина, приходящегося родным братом Мустафе Разаину, главе службы внутренней безопасности ХАМАС.

Согласно опубликованной информации, 24-летний Билаль Разаина был задержан в районе разделительного забора с сектором Газы 27 ноября. В ходе расследования выяснилось, что задержанный является боевиком "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) более 10 лет. Он также приходится родным братом Мустафе Разаину, главе службы внутренней безопасности ХАМАС.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе следственных мероприятий от задержанного была получена информация о туннелях на севере сектора Газы, а также о методах их строительства и маршрутах пролегания. В частности, выяснилось, что один из туннелей проходит через дом, принадлежащий его семье. Этот туннель соединяется с другими туннелями, построенными в этом районе. Кроме того, он используется в качестве склада оружия и боеприпасов.

Благодаря аресту Билаля Разаина израильские спецслужбы получили информацию о расположении укрепленных пунктов ХАМАСа, о снайперском подразделении и проводимых им учениях, а также о других боевых подразделениях ХАМАСа и "Исламского джихада".

В ходе расследования выяснилось также, что во время операции "Нерушимая скала" лидеры ХАМАС, включая брата задержанного, скрывались в больнице "Камаля Адуана" в секторе Газы, откуда отдавали приказы боевикам, участвующим в боях. Сам задержанный во время "Нерушимой скалы" осуществлял передачу приказов и посланий между своим братом и другими лидерами ХАМАС.

В ходе беседы со следователями задержанный подтвердил данные, которые уже были известны в Израиле: в ходе войны ХАМАС использовал дома гражданских лиц в секторе Газы в качестве укрепленных пунктов и огневых точек.

В окружном суде Беэр-Шевы Билалю Разаина были предъявлены обвинения в террористической деятельности.



