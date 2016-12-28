28 декабря 2016 г.
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В Израиле

Накануне Нового года в Израиль прибыли сотни репатриантов из Украины

время публикации: 14:16 | последнее обновление: 14:17 блог версия для печати фото
Накануне Нового года в Израиль прибыли сотни репатриантов из Украины
Накануне Нового года в Израиль прибыли сотни репатриантов из Украины
Накануне Нового года в Израиль прибыли сотни репатриантов из Украины

Во вторник, 27 декабря, в аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился очередной рейс Фонда Дружбы: в Израиль прибыли 280 репатриантов из Украины, среди них 40 детей, самому младшему – меньше года. Самые востребованные города для проживания среди новоприбывших – Хайфа и Бат-Ям.

Олег Малкович репатриировался со своей семьей из Донецка. "Несмотря на то, что в регионе объявлено перемирие, звуки выстрелов и минометных обстрелов до сих пор раздаются, – говорит он. – Самое страшное, что из-за комендантского часа мы не могли выйти на улицу с 23:00 до 5:00. Тех, кто осмеливался выйти на улицу в эти часы, задерживали на 15 суток. Проблема в том, что нельзя было даже выехать в больницу с больными детьми... Государство Израиль действительно заботится о своих гражданах, и мы счастливы, что на конец-то здесь".

Надя Плакида репатриировалась после операции, необходимость которой была вызвана онкологическим заболеванием, и химиотерапии. Она до сих пор нуждается в медицинской помощи, для полного восстановления. "Мы не могли купить необходимые медикаменты в Украине. Надя уже прошла четыре курса химиотерапии, но с неправильными препаратами. Несмотря на то, что Надя серьезно больна, все члены семьи полны оптимизма и готовы начать новую жизнь в Израиле", – говорит Юрий Плакида, муж Нади.

В 2016 году около 3500 репатриантов прибыли в Израиль из Украины с помощью Фонда Дружбы. А за последние два года, с начала деятельности Фонда в сфере репатриации, более 5000.

Ввиду сложного экономического положения репатриантов, Фонд выделяет $1000 каждому взрослому и $500 каждому ребенку, финансирует перелет в Израиль, договаривается с местными властями о помощи в процессе абсорбции, нахождения жилья и работы. Все это в дополнение к обычным льготам новых репатриантов от министерства абсорбции.

Раввин Йехиэль Экштейн, президент Фонда Дружбы, приветствя прибывших репатриантов, сказал: "За два года Фонд Дружбы проделал колоссальную работу, и мы ей гордимся. Мы находимся на связи с репатриантами, которые прилетели в Израиль с нашей помощью, и мы радуемся достигнутым ими успехам. Алия была и до сих пор является одним из основных двигателей роста страны, и мы очень рады, что у нас есть возможность внести в это свою лепту. Мы желаем новым репатриантам успеха в их новом пути и счастливого 2017 года".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 ноября 2016 г.
Репатриантка с рейса Фонда Дружбы: "Мой двухлетний сын уже знает слово "война"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 ноября 2016 г.
Фонд Дружбы привез в Израиль 250 новых репатриантов – уроженцев Украины







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Среда, 28 декабря 2016 г.
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