28 декабря 2016 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:59 На территории Израиля задержан террорист ХАМАС, проникший из Газы
13:11 Охранник тель-авивского клуба был ранен ножом, так как отказался пропустить пьяных
10:54 Опубликованы документы по делу об исчезнувших йеменских детях
09:52 Соучастник убийства двух израильтян в Иерусалиме приговорен к 35 годам заключения
09:35 Минпрос приглашает школьников записываться в программы для одаренных детей
08:09 Из-за удара молнии нарушена работа системы светофоров в Тель-Авиве
07:54 Шакед готовит законопроект об изменении порядка выплаты алиментов
07:21 ЦАХАЛ выставил на продажу самолеты, бомбившие Осирак
07:15 Сотрудникам ШАБАКа вручены премии премьер-министра
07:04 Авария в округе Шарон, пострадали два велосепидиста
В Израиле

На территории Израиля задержан террорист ХАМАС, проникший из Газы

время публикации: 13:59 | последнее обновление: 13:59 блог версия для печати

В среду, 28 декабря, была разрешена к публикации информация о том, что на территории Израиля был задержан активист боевого крыла террористической организации ХАМАС Балаль Разаина.

Примерно месяц назад он преодолел разделительный забор на границе с сектором Газы. Согласно опубликованной информации, задержанный принимал участие в учениях по снайперской стрельбе, а также в прокладывании тоннелей из Газы на территорию Израиля.

На следствии он сообщил сведения, касающиеся местонахождения укреплений ХАМАС и методов деятельности организации в прокладывании тоннелей.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 28 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016