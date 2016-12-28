На территории Израиля задержан террорист ХАМАС, проникший из Газы

В среду, 28 декабря, была разрешена к публикации информация о том, что на территории Израиля был задержан активист боевого крыла террористической организации ХАМАС Балаль Разаина.

Примерно месяц назад он преодолел разделительный забор на границе с сектором Газы. Согласно опубликованной информации, задержанный принимал участие в учениях по снайперской стрельбе, а также в прокладывании тоннелей из Газы на территорию Израиля.

На следствии он сообщил сведения, касающиеся местонахождения укреплений ХАМАС и методов деятельности организации в прокладывании тоннелей.