Шакед готовит законопроект об изменении порядка выплаты алиментов

В ближайшие месяцы министр юстиции Айелет Шакед намерена представить законопроект, предусматривающий изменение порядка определения выплаты алиментов в случае развода родителей, сообщает в среду, 28 декабря, Ли Ярон в газете "Гаарец".

Согласно законопроекту, который будет представлен от имени правительства, предполагается отменить нынешний порядок, согласно которому плата алиментов автоматически является обязанностью мужчины.

Законопроект основан на выводах комиссии Шифмана, которая порекомендовала наложить обязанность выплачивать алименты на того, чьи доходы выше, и кто меньше времени проводит с детьми. Согласно рекомендациям комиссии, если женщины зарабатывает больше и меньше времени проводит с детьми, она будет выплачивать алименты мужчине. В случае примерного равенства доходов и времени, которое каждый уделяет детям, предлагается не назначать алименты.

В такой ситуации каждый родитель будет оплачивать потребности ребенка в тот момент, когда ребенок находится с ним.

"Гаарец" отмечает, что законопроект не будет полным отражением выводов комиссии Шифмана. В настоящее время работает специальная группа, формирующая законопроект и вносящая поправки в рекомендации комиссии Шифмана. Вместе с тем отмечается, что законопроект основан именно на них.





