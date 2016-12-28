Минпрос приглашает школьников записываться в программы для одаренных детей

В эти дни открылась запись на программы для одаренных школьников "Альфа", "Одиссея" (бывшая программа "Ученые и изобретатели будущего") и "Идея". Данные программы являются совместной инициативой министерства просвещения и Центра ученых будущего для талантливых и одаренных детей фонда Маймонидеса. На эти уникальные проекты могут записаться отличники и одаренные дети, учащиеся 8-9 классов со всей страны.

Запись на вступительные экзамены на все проекты в разгаре, и закончится 31 января 2017 года. Записаться на участие в проекте можно на сайте Центра ученых будущего.

Проект "Альфа" : предназначен для одаренных детей. Его цель - приобретение научных знаний, знакомство с научными исследованиями на высоком уровне и приобретение необходимых навыков для самостоятельной работы в научной сфере. Кроме того, "Альфа" предлагает учащимся не только интеллектуальный опыт, но и развитие навыков работы в команде.

В рамках программы участники получают возможность работать с научными деятелями, в инновационных лабораториях и глубоко исследовать интересующие их области. На протяжении всего проекта учащиеся пишут научные работы, которые смогут заменить экзамены на аттестат зрелости (багрут).

Для выпускников 8-х классов ("хет") "Альфа" - трехгодичная программа, а для выпускников 9-х классов ("тет") – двухгодичная. Проект стартует в начале ближайшего учебного года (2017-2018) в следующих учебных заведениях: Научно-исследовательский институт им. Х. Вайцмана, Ариэльский университет в Самарии (только для девушек) , Тель-авивский университет, Еврейский университет в Иерусалиме, Технион в Хайфе, Университет имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве.

Проект "Идея" - новая и уникальная программа разработана для одаренных учащихся, оканчивающих в этом учебном году 9-й класс, в области гуманитарных наук.

В рамках программы учащиеся, кроме всего прочего, пишут научно-исследовательскую работу, которая может быть приравнена к школьному предмету на 5 единиц ("ехидот"), и который будет учитываться в аттестате зрелости ("багрут"). Проект стартует в начале ближайшего учебного года (2017-2018) в Тель-Авивском университете.

В министерстве просвещения и в Центре ученых будущего поощряют отличников, а также тех, кто не был в прошлом определен "одаренным", записаться на программу и пройти экзамен, по результатам которого они смогут стать участниками проекта "Альфа" или "Идея".

Проект "Одиссея" (бывший проект - "Изобретатели будущего"): проект "Одиссея" создан по инициативе бывшего президента Израиля Шимона Переса. Этот проект сформирован совместно с отделом кибернетики при канцелярии главы правительства и при поддержке Фонда Раши, Фонда Иерусалима, компаний "Чек-пойнт", "Меланокс", "Кетер" и "Сан-диск".

Проект "Одиссея" был разработан с целью создать подобающие условия для юных талантов в сфере науки и технологий, сформировать выдающеюся научную команду – новое поколение лидеров - изобретателей и ученых израильтян с социальным сознанием.

"Одиссея" предназначен для отличников и выдающихся учащихся, которые в этом году начали учиться в 8-м ("хет") классе, для учеников с высокими академическими, научно-технологическими и математическими способностями, с креативным мышлением и неординарным складом ума, не боящихся сложных задач, желающих провести время после школы изобретательно и с интересом.

Длительность учебной программы "Одиссея" - 4 года – с 9 по 12 классы. Проект подразумевает учебу по академической программе в сфере точных наук наряду с работой в научно-исследовательских лабораториях. Учащиеся приобретают знания и навыки в исследовательской работе и опыт в решении неординарных задач, а также накапливают академические баллы.

Отбор на проект и учеба проходят в Тель-Авивском университете, Еврейском университете в Иерусалиме, в университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, в Технионе в Хайфе и в филиале Техниона в академическом колледже Тель-Хай. Записаться можно только в одно учебное заведение, в котором и будет проходить учеба в рамках проекта.

Эли Фрид, генеральный директор Центра ученых будущего: "Вклад в одаренных детей – это прямой вклад в экономическое, общественное и научное будущее нашей страны. Это одна из самых верных и мудрых инвестиций, которое Израиль может и должен сделать. Эти ученики в короткие сроки будут стоять на передовой всех инновационных сфер и позволят нам сохранить интеллектуальное преимущество на Ближнем востоке. Мы особенно подчеркиваем в этих программах общественные и моральные аспекты. Мы верим, что развитие личности и умение работать в команде – это важные навыки, которые необходимы молодому поколению научных лидеров государства Израиль".

Менахем Недлер, глава отдела одарённых детей при министерстве просвещения: "Одаренных детей характеризует широкий кругозор, высокий интеллект и безграничное любопытство. Министерство просвещения придает особое значение вкладу в развитие одаренных детей и отличников, будущих лидеров израильского общества".