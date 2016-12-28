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В Израиле

ЦАХАЛ выставил на продажу самолеты, бомбившие Осирак

время публикации: 07:21 | последнее обновление: 07:26 блог версия для печати фото
F-16

В понедельник, 26 декабря, ВВС Армии обороны Израиля окончательно сняли с вооружения последние самолеты F-16 A/B ("Нец").

Самолеты, предназначавшиеся для шахского Ирана, были проданы Израилю 36 лет назад, вскоре после Исламской революции. За 36 лет службы израильские боевые летчики налетали на них 335 тысяч часов, совершив более 13 тысяч боевых вылетов.

В 1981 году самолеты "Нец" принимали участие в ликвидации иракского ядерного реактора в Осираке.

После поступления на вооружение более новых моделей самолеты долгие годы использовались для продвинутого обучения пилотов.

Как сообщает газета "Гаарец", министерство обороны выставило все 40 имеющихся в наличии самолетов "Нец" на продажу. Вместе с ними ЦАХАЛ продает семь военно-транспортных самолетов Hercules, 40 самолетов Skyhawk и восемь вертолетов Cobra.



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