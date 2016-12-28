28 декабря 2016 г.
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Прогноз погоды на 28 декабря: небольшое повышение температуры, переменная облачность

время публикации: 05:21 | последнее обновление: 05:21 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 28 декабря: небольшое повышение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 28 декабря, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха немного выше, чем вчера.

В Иерусалиме – 5-10 градусов, в Тель-Авиве – 8-16, в Хайфе – 8-14, в Эйлате – 8-20. В Беэр-Шеве – 5-15, в Мицпе-Рамоне – 4-11, на побережье Мертвого моря – 12-19, в Ашкелоне – 9-17, в Ариэле – 6-10, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-16, на Голанских высотах – 5-12.

Температура воды в Средиземном море – 19 градусов, высота волн – 120-240 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В четверг-пятницу сохранится холодная погода, временами возможны дожди на севере и на побережье Средиземного моря, слабый снегопад на Хермоне. В субботу похолодает, дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот.

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Среда, 28 декабря 2016 г.
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