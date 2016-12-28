Соучастник убийства двух израильтян в Иерусалиме приговорен к 35 годам заключения

В среду, 28 декабря, окружной суд в Иерусалиме приговорил 22-летнего Абда аль-Азиза Мараи к 35 годам тюремного заключения за соучастие в совершении теракта в Иерусалиме в октябре 2015 года.

В результате этого теракта были убиты 41-летний раввин Нехемия Лави и 22-летний Ааарон Бенет.

Адель Бенет, жена Ааарона получила тяжеоые ранения.

Теракт был совершен 19-летним Муханнадом Шафиком, жителем Рамаллы. 3 октября 2015 года неподалеку от Львиных ворот Старого города в Иерусалиме он напал на семью Бенет. Раввин Нехемия Лави, услышав шум, вышел из дома, чтобы оказать помощь нуждающимся, и террорист напал на него. Пограничники застрелили террориста на месте происшествия. Вскоре был арестован и Мараи.

Следствие установило, что он не только знал о готовящемся теракте, но и купил нож, которым было совершено убийство. Помимо 35 лет заключения он выплатит компенсации в размере 258 тысяч шекелей семье каждого из погибших в теракте.