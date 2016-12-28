Из-за удара молнии нарушена работа системы светофоров в Тель-Авиве

Утром в среду, 28 декабря, были зафиксированы неисправности в работе светофоров в Тель-Авиве. Согласно опубликованной информации, работа светофоров была нарушена ударом молнии.
Неисправность зафиксирована в следующих районах: Бен Иегуда угол Мапо, Бограшов угол Пинскер, Алленби угол А-Яркон, Герберт Самуэль угол Трумпельдор, Бен Иегуда угол Трумпельдор, Бен Иегуда угол Шалом Алейхем, Бен Иегуда угол Бограшов, Членов угол Бродецки, Бразиль угол Бродецки, Герцль угол Саламэ и Герберт угол Бен Цви.
В районах, где зафиксированы неисправности, находятся представители дорожной полиции, которые направляют движение.