28 декабря 2016 г.
последняя новость: 08:28
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:09 Из-за удара молнии нарушена работа системы светофоров в Тель-Авиве
07:54 Шакед готовит законопроект об изменении порядка выплаты алиментов
07:21 ЦАХАЛ выставил на продажу самолеты, бомбившие Осирак
07:15 Сотрудникам ШАБАКа вручены премии премьер-министра
07:04 Авария в округе Шарон, пострадали два велосепидиста
05:21 Прогноз погоды на 28 декабря: небольшое повышение температуры, переменная облачность
22:15 В результате ДТП на 4-м шоссе пострадали восемь человек
20:12 2-й канал ИТВ: причиной пожара на нефтекомбинате в Хайфе стал "человеческий фактор"
19:47 28 декабря будут опубликованы материалы "Дела пропавших йеменских детей"
19:25 Побит "декабрьский рекорд" потребления электроэнергии
В Израиле

Из-за удара молнии нарушена работа системы светофоров в Тель-Авиве

время публикации: 08:09 | последнее обновление: 08:18 блог версия для печати фото
Из-за удара молнии нарушена работа системы светофоров в Тель-Авиве

Утром в среду, 28 декабря, были зафиксированы неисправности в работе светофоров в Тель-Авиве. Согласно опубликованной информации, работа светофоров была нарушена ударом молнии.

Неисправность зафиксирована в следующих районах: Бен Иегуда угол Мапо, Бограшов угол Пинскер, Алленби угол А-Яркон, Герберт Самуэль угол Трумпельдор, Бен Иегуда угол Трумпельдор, Бен Иегуда угол Шалом Алейхем, Бен Иегуда угол Бограшов, Членов угол Бродецки, Бразиль угол Бродецки, Герцль угол Саламэ и Герберт угол Бен Цви.

В районах, где зафиксированы неисправности, находятся представители дорожной полиции, которые направляют движение.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 28 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016