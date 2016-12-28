Сотрудникам ШАБАКа вручены премии премьер-министра

Во вторник, 27 декабря, в штабе общей службы безопасности (ШАБАК) состоялась церемония вручения премии премьер-министра за достижения в оперативно-разведывательной деятельности за 2015-2016 годы.

На церемонии присутствовали премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава ШАБАКа Надав Аргаман.

Премия премьер-министра присуждается раз в два года за высококвалифицированное планирование операций, безупречное профессиональное исполнение и результат, который вносит неоценимый вклад в достижение целей борьбы с террором и обеспечение безопасности государства.

Премии удостоились шесть креативных операций, а руководившие их разработкой и проведением сотрудники награждены почётными грамотами.

Среди операций-лауреатов премии: разработка сложных технологических способов противостояния волне "террора одиночек"; реализация операции по получению доступа к ценным оперативным разведданным; ликвидация террористических инфраструктур, предназначенных для совершения тяжёлых терактов; разработка секретных способов действия и разнообразного оперативного инструментария, применяемого к различного рода противникам, которым противостоит Общая служба безопасности.

Обращаясь к присутствующим, премьер-министр Нетаниягу сказал: "Общая служба безопасности ежегодно проводит сотни операций, которые являются защитной стеной от террора, действующего во вред безопасности Израиля и его граждан. Сотрудники ШАБАКа, принимавшие участие в этих операциях, проявили экстраординарные качества: творчество, мужество, изобретательность и смелость. Качественные разведданные, добытые вами, бесценны. Благодаря блестяще проведенным контртеррористическим операциям, организованным ШАБАКом, в подготовке которых использовались самые передовые кибертехнологии и достижения кибериндустрии, изобретательность и решимость, были спасены многие жизни. От имени граждан Израиля, я отдаю вам честь и благодарю за службу, которая является невидимым щитом".