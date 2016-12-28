При обсуждении деятельности "Шоврим Штика" в школах, депутаты перешли на личности

В среду, 28 декабря, на парламентской комиссии по образованию обсуждалось предложение фракции "Байт Иегуди" запретить активистам левых организаций, таким как "Шоврим Штика", посещать учебные заведения. Это обсуждение переросло в перепалку между депутатами от правых и левых партий с переходом на личности. Троих депутатов попросили покинуть зал.

Открывая заседание глава комиссии по образованию Яаков Марги предупредил, что законодатели больше не могут делать вид, что ничего не происходит. Он отметил, что система образования в этом вопросе не может найти "золотую середину"

В ходе заседания, в частности, из зала был выведен депутат от "Ликуда" Орен Хазан, который назвал лидера партии МЕРЕЦ Захаву Гальон "сутенером террористов". "Уважаемая Гальон, если я сутенер, то ты сутенер террористов. Только существует одна разница. Если в моем случае суд полностью меня оправдал, то в твоем случае суда еще не было", - заявил Орен Хазан.

Захава Гальон, в свою очередь, говорила о том, что Нафтали Беннет хочет превратить школы в "частную лавочку", запретив, рассказывать старшеклассникам о том, что происходи в армии, требуя от подрастающего поколения простого послушания. Об этом также говорил другой депутат от МЕРЕЦ Илан Гилон. На обвинения в адрес левых в предательстве национальных интересов, он напомнил, что дети левых активистов также служат в армии, рискуя своей жизнью и погибая в боях.

Депутат от партии "Ликуд" Амир Охана заявил, что организация "Шоврим штика" возглавила кампанию, развернутую против Израиля.

Представители организации "Шоврим Штика" сообщили радиостанции "Решет Бет", что они не присутствовали на слушаниях, так как заняты работой с подростками.