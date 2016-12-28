В Новогоднюю ночь полиция раздаст тысячи тестов на "наркотик изнасилования"

Накануне новогодней ночи полиция Израиля приобрела 20.000 тестов для обнаружения в напитках "наркотика изнасилования". Тесты будут раздаваться посетителям ночных клубов, в которых проходят новогодние вечеринки.

Пресс-служба полиции отмечает, что в рамках подготовки к празднованию Сильвестра в Израиле, полиция совместно с управлением по борьбе с наркотиками изучили опыт других стран и приняли решение о закупке в США тысяч тестов, которые помогают в течение нескольких секунд определить, насколько безопасен напиток. В полиции надеются, что это поможет сократить уровень "новогодней преступности" и сексуального насилия.

Кроме того, полиция рекомендует соблюдать правила безопасности во время празднования Нового года в большой компании. Полицейские рекомендуют:

- Самостоятельно открывать бутылки и не брать открытый напиток от незнакомых людей.

- Не оставлять свой бокал без присмотра.

- Проявлять бдительность и сообщать о подозрительных действиях или поведении людей вокруг вас.

- Иметь рядом с собой надежного друга, которого можно попросить "посторожить" бокал и который сможет помочь в случае необходимости.

- При "странном" воздействии алкогольного или безалкогольного напитка, немедленно обратиться за помощью.

- Перед поездкой на вечеринку большой компании назначить "дежурного", который не будет пить. "Дежурный" после вечеринки может сесть за руль, а также, в случае необходимости, сможет оказать помощь.



В полиции отмечают, что тесты на обнаружение "наркотика изнасилования" в напитке содержат краткую инструкцию. Для определения безопасности напитка достаточно нанести каплю напитка на указанную область.