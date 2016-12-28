28 декабря 2016 г.
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В Израиле

Нетаниягу о речи Керри: "Антиизраильское выступление, игнорирующее корень конфликта"

время публикации: 20:34 | последнее обновление: 20:34 блог версия для печати

Вечером в среду, 28 декабря, канцелярия премьер-министра распространила заявление по поводу речи государственного секретаря Джона Керри.

"Джон Керри произнес несбалансированную, антиизраильскую речь, такую же какой была резолюция СБ ООН, которую продвигал Керри. В течение больше чем часа Керри обсессивно говорил только о поселениях, и почти проигнорировал корень конфликта и его основной источник: отказ палестинцев признать право еврейского государства на существование в каких-либо границах".

Глава парламентской оппозиции и лидер блока "Сионистский лагерь" Ицхак Герцог заявил: "Речь Керри отражает его искреннюю обеспокоенность будущим Израиля и безопасностью нашей страны. Керри был и остается верным другом Израиля".

Депутат Кнессета Ципи Ливни ("Сионистский лагерь") заявила: "Джон Керри поставил нас перед подлинным выбором, который только мы можем сделать: быть Израилю еврейским и демократическим государством или двунациональной страной, живущей в условиях постоянного конфликта. Я убеждена, что решение конфликта на основе принцип двух национальных государств – это в первую очередь интерес Израиля".

Министр просвещения и глава партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет, чьи слова цитировал Керри, сказал: "Керри сегодня трижды меня процитировал, чтобы показать, что мы возражаем против создания Палестинского государства. Он прав. Я сделаю все от меня зависящее для того, чтобы в сердце нашей страны не было создано террористическое образование".

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Среда, 28 декабря 2016 г.
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