28 декабря 2016 г.
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В Израиле

Опубликованы документы по делу об исчезнувших йеменских детях

время публикации: 10:54 | последнее обновление: 11:48 блог версия для печати фото
http://newsru.co.il/israel/28dec2016/yemen_705.html
Дела о пропавшим йеменских детях в государственном архиве Израиля
Репатрианты из Йемена. Израиль, 1949 год
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В среду, 28 декабря, были опубликованы 210 тысяч документов, касающихся судьбы бесследно исчезнувших йеменских детей. Документы можно прочитать на сайте Государственного архива Израиля. Преданы гласности материалы работы комиссий, изучавших сведения об исчезновении детей, а также 3.500 дел детей, переданных на усыновление в первые два года существования государства.

В церемонии публикации документов принимал участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу. "Сегодня мы исправляем историческую несправедливость, заключавшуюся в игнорировании, в забвении, в дискриминации, – сказал глава правительства. – Опубликованы 400 тысяч страниц, и каждый гражданин может увидеть, прочитать и узнать".

Министр юстиции Айелет Шакед, которая также присутствовала на церемонии, сказала: "Это дело является открытой раной для целых семей, ожидавших того момента, когда рассеется туман, покрывший судьбу их близких. Семьи пропавших детей получат полный доступ к опубликованным документам за исключением чтения дел об усыновлении, для которого необходимо особое судебное распоряжение".

Трагические события произошли в 1948-1950 годах, когда в Израиль приехали около 50 тысяч йеменских евреев. Репатриантов расселяли в палаточных лагерях или в так называемых "маабарот" (временных поселках). Йеменские семьи в основном были многодетными, и тысячи приехавших в Израиль детей были очень слабы и страдали многочисленными заболеваниями, в основном болезнями пищевода. В то время в Израиле свирепствовала эпидемия полиомиелита. Поскольку полиомиелит – инфекционное заболевание, при малейшем подозрении детей изолировали и отправляли в изоляторы и в больницы. Зачастую – без каких-либо сопроводительных документов. После этого родителям часто сообщали, что их ребенок умер и его уже похоронили. Большинство родителей не присутствовали на похоронах и не получали свидетельства о смерти. Как выяснилось позже, многие дети действительно умирали в больницах, однако практически никто не занимался поисками семей выживших "безымянных" детей, и их переводили в санатории общества ВИЦО, где отдавали на усыновление.

Таким образом, согласно официальной версии, в первые годы основания государства Израиль пропали свыше тысячи детей, в основном младенцы восточного происхождения. Две трети этих детей – выходцы из йеменских семей. Три комиссии, расследовавшие дело "йеменских детей" изучили 1.033 дела. В 2001 году комиссия Коэна-Кедми опубликовала отчет, согласно которому 972 ребенка скончались при невыясненных обстоятельствах, а судьба 52 неизвестна. В документах, опубликованных 28 декабря 2016 года, говорится о том, что "тайная передача детей на усыновление носила систематический характер".

В июне 2016 года сайт NEWSru.co.il опубликовал материал, посвященный "Делу йеменских детей".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 декабря 2016 г.
28 декабря будут опубликованы материалы "Дела пропавших йеменских детей"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июня 2016 г.
Трагедия йеменской алии: 70 лет спустя судьбы тысяч пропавших детей неизвестны







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Среда, 28 декабря 2016 г.
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