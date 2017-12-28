Божена Рынска с помощью израильского адвоката подала иск против "Натива"

Адвокатская коллегия Эли Гервица подала в окружной суд в Иерусалиме иск с целью получить ответ на прошение российский журналистки Божены Рынской получить право на репатриацию согласно Закону о возвращении.

Документы были поданы журналисткой пять лет назад, в 2012 году.

Ответчиком по этому делу является юридический советник "Натива", адвокат Ольга Резникова-Габай, которая также исполняет обязанности ответственной за соблюдение "Нативом" закона о свободе информации.

Божена Рынска рассказала редакции NEWSru.co.il, что решение о репатриации было принято ей в 2012-м. После того, как израильские врачи спасли ей жизнь, поставив правильный диагноз, прооперировали и поставили на ноги, Божена, вернувшись в Москву, начала собирать документы.

"Тут было все вместе – благодарность израильским медикам, восхищение армией, любовь к самой вкусной мире тель-авивской кухне и желание жить в правовом, а не в бандитском государстве. Я еврейка по папе, у меня в Иерусалиме родня, множество друзей, и это решение было совершенно естественным", – рассказывает Рынска.

В ходе первого визита в израильское консульство в Москве Божене дали список недостающих документов, которые ей удалось собрать только к 2014 году. Во время второго визита в посольство женщину встретил уже другой консул, которая, по словам Божены, разговаривала с ней "по-хамски". Рынска также утверждает, что она была не единственной, с кем говорили в таком тоне. По ее словам, в числе оскорбленных оказались и другие "состоятельные люди", которые "не хотели быть налоговыми резидентами в России".

"Эта женщина, к сожалению, я не помню ее имени, разговаривала со мной как завуч с провинившимся учеником, в тоне советского чиновника. Так в советское время мог разговаривать с клиентом завскладом в магазине. Разумеется, я не стала это терпеть и поставила ее на место. И уже потом мне рассказали люди в Израиле, что эта чиновница написала в моем деле нечто такое, из-за чего впоследствии "Натив" стал от нас бегать", – утверждает Рынска.

В конечном итоге, по словам журналистки, ей пришлось приносить в консульство дополнительные документы еще четыре раза. Во время пятого визита уже другой консул заверил Божену, что все документы в порядке. В 2015 году ей было сказано, что ее дело передано на рассмотрение в Иерусалим. В 2016 году Рынска по своей инициативе принесла в консульство новые документы, и ей было сказано, что в ближайшее время она должна получить ответ из "Натива". Ответ должен был прийти весной 2017-го. После того, как ответ не был получен и летом, Божена Рынска обратилась к известному израильскому адвокату Эли Гервицу.

Как объяснил редакции NEWSru.co.il Гервиц, в Израиле существует закон, обязывающий государственные инстанции, отказывающие в прошении, предоставлять отказ в письменном виде и сопровождать его мотивировкой. У этого закона, по словам адвоката, есть два исключения. Одно распространяется на разрешение на ношения оружия, а второе – на закон о въезде в страну. Но не для новых репатриантов, а для всех остальных.

"Более того, даже в этих двух случаях закон не запрещает предоставлять мотивировку, а только дает на это право, и чиновникам стоит хорошо подумать, прежде чем этим правом воспользоваться. Во-первых, это правильно для самих инстанций, поскольку в процессе мотивировки человек лучше думает и это может помочь ему в будущем. Во-вторых, человеку, получившему мотивированный отказ, легче с ним смириться. Однако, судя по тому, что мы видим, отказы в массе не только не объясняются, но и не предоставляются в письменной форме", – объясняет адвокат.

По данным, полученным Гервицем из официальных источников, за последние десять лет около 9,5 тысяч семей из России и Украины получили отказ в репатриации в Израиль. На запрос Гервица о том, сколько из этих семей получили мотивированный и письменный отказ, ответ получен не был.

По словам Гервица, до недавнего времени в случае обращения за ответом в "Натив" руководство службы пересылало просителей в Управление регистрации населения. И наоборот.

Около полутора лет назад коллегия Эли Гервица обратилась с жалобой к юридическому советнику правительства. Спустя девять месяцев, 9 апреля 2017 года, канцелярия юридического советника вынесла решение о том, что отвечать на запрос должна та организация, в которую обратились.

Гервиц объяснил нашей редакции, что само требование предоставить дополнительные документы с юридической точки зрения является отказом в предоставлении статуса нового репатрианта. "Вы можете возразить, что подобный отказ не окончателен, однако вы должны понимать, что с юридической точки зрения это все равно отказ. Кроме того, он мало отличается от отказа предоставить гражданство на основании уголовного прошлого, так как во многих случаях по истечении определенного срока человек может снова подать прошение на репатриацию. Точно так же обстоит дело с людьми, которым было отказано в репатриации на основании вероисповедания, так как проситель может вернуться в лоно иудаизма и снова подать документы. Поэтому мы считаем, что требование принести дополнительные документы также должно быть предоставлено в письменном виде, чтобы избежать недопонимания и сделать процесс удобнее как для клиентов, так и для самой организации", – объясняет адвокат.

Когда Божена Рынска пришла к Эли Гервицу, адвокат обратился к юридическому советнику "Натива" Ольге Резниковой-Габай, которая также отвечает в этой организации за соблюдение закона о свободе информации. В своем обращении Гервиц потребовал ответить, на какой стадии находится дело Божены Рынской, а также огласить список документов, которые его клиентка предоставила "Нативу". Обращение адвоката осталось без ответа.

Закон о том, какой срок отводится госинстанции на предоставление ответа на запрос, неоднозначен. В законе отмечено, что ответ должен быть предоставлен либо через 45 дней, либо через 90 дней. Ранее этой осенью заместитель юридического советника правительства вынесла решение о том, что закон требует поправки и должен ограничить срок ответа 45 днями. Однако и 90 дней спустя "Натив" не ответил на запрос Гервица.

"На вопрос о том, что "Натив" хочет от Божены, должен быть простой ответ. Конечно, если ее прошение действительно рассматривалось. К сожалению, когда человек не получает ответа, у него есть два варианта действий, и оба проигрышные. Можно либо сидеть и ждать у моря погоды, а ждать, как мы видим, можно вечно. Либо идти в Верховный суд и пытаться убедить судей в своем праве на репатриацию, не зная, какие доводы есть у противной стороны. Можно также сначала обратиться в Верховный суд с требованием предоставить ответ и список документов, а потом снова обратиться в суд, пытаясь опротестовать отрицательное решение "Натива". У меня такое впечатление, что в "Нативе" считают, что в Верховном суде сидят бездельники, у которых нет других дел", – говорит Гервиц.

Поэтому адвокат обратился в окружной суд Иерусалима с просьбой обязать "Натив" ответить, почему Божена Рынска не получила визу нового репатрианта, а также предоставить копию материалов ее дела. Иск был подан в адрес адвоката Ольги Резниковой-Габай, поскольку она в "Нативе" является уполномоченной по контролю над соблюдением закона о свободе информации.

"Государство тратит огромные деньги, чтобы поощрять репатриацию и предоставить людям возможность подавать документы в стране исхода. Я понимаю, что есть множество людей, которые не подлежат репатриации по Закону о возвращении, однако не понимаю, почему им нужно проходить семь кругов ада, чтобы получить отказ и понять, почему им отказали. За последние три года мы подали три иска к "Нативу" с требованием предоставить ответ и мотивировку отказа. Мы выиграли все три дела и во всех трех случаях суд обязал ответчиков оплатить судебные издержки. Эти постоянные процессы обходятся государству очень дорого, и гораздо дешевле было бы расширить юридический отдел "Натива", если это так необходимо, и давать людям письменные ответы. Кроме того, клиенты "Натива" крайне уязвимы, поскольку обычно не имеют доступа к израильской правовой системе и не могут вообразить, что государство, которое тратит десятки миллионов долларов, чтобы отправить консула на порог их дома, будет посредством этих же консулов систематически и без всякого смысла нарушать закон", – подчеркивает Эли Гервиц.

Редакция NEWSru.co.il обратилась к адвокату Ольге Резниковой-Габай с просьбой прокомментировать иск, ответчиком по которому она заявлена, однако, на момент публикации, ответа мы не получили.

Материал подготовила Алла Гаврилова





