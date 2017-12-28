Кнессет утвердил закон о рекомендациях

В ночь на четверг, 28 декабря, Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях законопроект, ограничивающий право полиции подавать рекомендации после завершения расследования. 59 депутатов проголосовали за законопроект, 54 проголосовали против. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр социального обеспечения Хаим Кац и бывший глава коалиции Давид Битан не голосовали. Депутаты от партии "Кулану" Рахель Азария и Мейрав Бен Ари покинули зал заседаний до голосования.

Голосованию предшествовали почти 50 часов филибастера, организованного оппозицией. Перед его завершением в зале заседаний Кнессета разгорелся скандал, когда глава партии "Еш Атид" Яир Лапид объявил, что в случае утверждения закона, его партия подаст иск в Высший суд справедливости (БАГАЦ). Это заявление Лапида возмутило представителей коалиции, а в первую очередь министра юстиции Айелет Шакед. "После стольких обсуждений, после 50 часов филибастера вы бежите в БАГАЦ. Вы разрушаете законодательную власть в стране, вы унижаете и растаптываете Кнессет", - заявила Шакед. Лапид требовал предоставить ему возможность ответить министру юстиции, однако спикер Кнессета Юлий Эдельштейн не предоставил не предоставил ему этой возможности. Эдельштейна также возмутило намерение Лапида обратиться в БАГАЦ. Спикер Кнессета сделал официальное заявление, в котором предупредил, что не станет более вмешиваться в попытки задействовать так называемый 98-й пункт устава Кнессета, ограничивающего время обсуждения, если кто-то из депутатов обратится в БАГАЦ после утверждения закона.

В зале заседаний Кнессета также разразился скандал, когда депутаты Орен Хазан ("Ликуд") и Ханин Зуаби (Объединенный арабский список) столкнулись у выхода из зала заседаний и начали обмениваться оскорблениями. "Ты сутенер. Ты продаешь женщин в публичные дома", - сказала Зуаби. Орен Хазан не остался в долгу: "Посмотри, как ты выглядишь. За тебя не дали бы и двуногую овцу", - ответил Хазан. Спикер Юлий Эдельштейн немедленно удалил из зала заседаний обоих депутатов, которые смогли вернуться лишь для участия в голосовании. Ожидается, что данный инцидент станет предметом разбирательства на заседании комиссии Кнессета по этике.

Последним выступал глава коалиции и автор законопроекта Давид Амсалем. "Три дня оппозиция оскорбляла нас и клеветала на нас. Они говорили, что мы взяточники, что мы ведомы нечестными мотивами. Лично про меня говорили, что я мафиози", - возмущенно сказала Амсалем с трибуны Кнессета. Его речь все время прерывалась выкриками главы фракции "Сионистский лагерь" Йоэлем Хасоном.

После завершения дискуссий Кнессет отклонил почти полторы тысячи поправок, поданных оппозицией. Лишь потом состоялось голосование.

Согласно тексту закона о рекомендациях, после завершения расследования полиция воздержится от подачи формальных рекомендаций прокуратуре по вопросу о предъявлении подследственному обвинения. В то же время, полиция представит гособвинению выводы расследования, касающиеся доказательной базы, собранной следственными органами. Законопроект предоставляет полиции право подать официальную рекомендацию закрыть дело против подозреваемого, но она не обязана это делать, и отсутствие такой рекомендации не означает, что следственные органы считают доказанной вину подозреваемого.

В законопроекте оговариваются особые распоряжения по поводу расследований, которые изначально проводятся в сопровождении представителя прокуратуры. Речь идет, в частности, о расследованиях в отношении высокопоставленных чиновников, депутатов и министров. После завершения расследования по этим делам полиция, согласно новому закону, не будет представлять прокуратуре никаких заключений, а лишь будет передавать ей материалы следствия. В то же время, в законе отмечается, что юридический советник правительства, в обязанности которого входит принятие решений по вопросу о подаче обвинения, сможет запросить у полиции выводы по поводу доказательной базы, собранной следственными органами. Отметим, что и в данном случае речь идет не о рекомендациях, а о выводах.

Глава блока "Сионистский лагерь" Ави Габай опубликовал заявление после утверждения закона о рекомендациях. "27 декабря – это грустный день в истории борьбы с организованной преступностью и с коррупцией. Наше правительство отменит этот закон, а также закон о порядке работы магазинов по шаббатам и закон о назначении министрами юридических советников".





