Умер знаменитый израильский писатель Амос Оз

В пятницу, 28 декабря, умер Амос Оз, известный израильский прозаик и журналист.

Амосу Озу было 79 лет. В последние годы он страдал тяжелым заболеванием. У Оза остались жена Нили и трое детей.

Амос Оз (настоящая фамилия – Клаузнер), выходец из семьи эмигрантов-сионистов из Восточной Европы, родился в Иерусалиме 4 мая 1939 года. Его отец, Иегуда-Арье Клаузнер (1910-1970), изучал историю и литературу в Вильно, по приезде на Землю обетованную работал библиотекарем и писателем.

В возрасте пятнадцати лет Амос Оз переселился в кибуц Хульда. Во время прохождения действительной армейской службы служил в бригаде "Нахаль". В 1961 году, по окончании воинской службы, возвратился в кибуц, где работал сельскохозяйственным рабочим. Первые короткие рассказы опубликовал в двадцать лет. В первые годы публиковался в основном в журнале "Кешет". Уже первый авторский сборник, "Земли шакала" (1965), был встречен критикой и читателями с большим интересом.

Изучал философию и литературу в Еврейском университете и в Оксфордском университете. В течение двадцати пяти лет преподавал в школе кибуца и писал прозу. В 1986 году покинул кибуц, перебрался в Арад и преподавал в университете имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Последние годы жил в Тель-Авиве.

Принимал участие в Шестидневной войне в составе танковых войск на Синайском полуострове и в войне Судного дня на Голанских высотах. Со времени Шестидневной войны 1967 года Оз опубликовал множество статей и эссе о палестино-израильском конфликте.

Амос Оз преподавал в Оксфордском университете, Еврейском университете в Иерусалиме и в Колледже Колорадо.

Произведения Оза были изданы на 38 языках в 36 странах мира. Его роман "Мой Михаэль" (1968) включен Международной ассоциацией издателей в список ста лучших романов XX века. В 1997 году президент Франции Жак Ширак наградил Оза орденом Почетного легиона. С 1991 года Оз был действительным членом Академии языка иврит. Лауреат Премии имени Бялика (1986), Премии Израиля по литературе (1998), Премии Гёте (2005), премии Кафки (2013). Почетный доктор Антверпенского университета (2008).

В 2018 году Оз стал лауреатом российской премии "Ясная поляна" в номинации "Иностранная литература".

Амос Оз неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе, однако так и не был удостоен этой премии.

Наиболее известные произведения Амоса Оза: "Мой Михаэль", "Черный ящик", "Познать женщину", "Чужой огонь", "Пути ветра", "Не говори ночь", "Пантера в подвале", "То же море", "Повесть о любви и тьме", "Рифмы жизни и смерти".





