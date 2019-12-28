Опубликовано имя юноши, накануне найденного мертвым возле кладбища у перекрестка Мораша

Стало известно имя юноши, накануне найденного мертвым возле кладбища у перекрестка Мораша. Это – 18-летний Эвиатар Азарзар из Бней-Брака, сообщает сайт "Ба-Хадрей Харедим".

Он был объявлен в розыск 22 декабря. В сообщении пресс-службы полиции отмечалось, что Азарзар является жителем Рамат-Гана; указывалось также, что в последний раз его видели 7 декабря на пересечении улиц Жаботински и Бен-Гурион в Рамат-Гане.

Отец юноши, глава иерусалимской йешивы "Дат хахама", записал видеообращение, в котором просил помощи в поисках сына.

В пятницу, 27 декабря, около 15:40, пресс-служба полиции сообщила, что на незастроенной территории возле кладбища, расположенного недалеко от развязки Мораша, обнаружено тело молодого человека со следами насилия. Рядом с телом, брошенным в яму, был найден мотоцикл. В тот же день несколькими часами позже мировой суд Тель-Авива наложил запрет на публикацию подробностей расследования происшедшего.

Walla со ссылкой на источник в полиции сообщает, что по некоторым данным речь может идти о преступлении на криминальной почве.





