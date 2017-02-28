Стрельба в Нетании: двое погибших, шесть раненых

В ночь на вторник, 28 февраля, на углу улиц Профессор Шор и Исер Арэль в Нетании неизвестный открыл огонь из стрелкового оружия по группе людей, находившихся во дворе жилого дома.

В результате стрельбы были ранены восемь человек. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в больницы "Ланиадо", "Меир" и "Гилель Яффе".

Ночью, несмотря на усилия врачей, один из раненых скончался. Еще один раненый умер рано утром.

Состояние двоих пострадавших средней степени тяжести, остальные получили легкие ранения.

Сообщается, что возраст погибшего и пострадавших – примерно 20-25 лет. Среди пострадавших есть три женщины.

На место прибыли крупные силы полиции. Начато расследование.

Полицейская пресс-служба сообщила, что, по оценке следствия, речь идет об инциденте на криминальной почве, а не о теракте.

Дом, во дворе которого было совершено вооруженное нападение, принадлежит семье, известной в криминальном мире. По предварительным данным, во дворе этого дома была устроена вечеринка, во время которой произошла ссора, один из участников ушел, потом вернулся с оружием и открыл огонь по людям.

Видимо, стрелок вел огонь, сидя на заборе дома. Рядом с забором нашли десятки гильз.

Стрелявший скрылся. Ведется его розыск.





